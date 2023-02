Uomini e Donne accende il dibattito politico a Seveso per l’assessore corteggiatore

“Nuovo impegno istituzionale per l’assessore ai Lavori pubblici“. Antonio Santarsiero, 62 anni, è finito nel mirino dell’opposizione al comune di Seveso, provincia di Monza e della Brianza, dopo la sua prima uscita pubblica da cavaliere di Uomini e Donne.

Antonio Santarsiero protagonista del trono over di Uomini e Donne: è assessore ai Lavori pubblici a Seveso

L’assessore ha deciso di rimettersi in gioco nel programma televisivo condotto da Maria De Filippi ed ha subito infiammato le dinamiche del parterre suscitando interesse in alcune dame. Antonio Santarsiero ha raccontato di essere separato dopo un matrimonio durato 42 anni. Padre di due figlie e nonno. “A marzo sarà un anno esatto dalla separazione, anche se già da tempo le cose tra noi non andavano bene” – ha spiegato il 62enne spiegando che non crede nel colpo di fulmine.

“Ci vuole tempo per innamorarsi. L’aspetto fisico? Conta ma è più importante quello che c’è dentro” – ha aggiunto Antonio Santarsiero che a Uomini e Donne ha iniziato ad approfondire la conoscenza con Paola con la quale è scattato un bacio. Il cavaliere è intrigato anche da Tiziana con la quale scambiato diversi messaggi.

Antonio Santarsiero nel mirino dell’opposizione: ‘Dovrebbe trovare il tempo per risolvere i problemi’

Le vicende sentimentali dell’assessore ai Lavori pubblici hanno infiammato il dibattito politico nel consiglio comunale di Seveso con l’opposizione che è passata subito all’attacco. “Dovrebbe trovare il tempo di risolvere i problemi di manutenzione in città, visto che è il suo compito” – come riporta Fanpage.