Uomini e Donne, Pierpaolo durissimo con Ida Platano, lei saluta tutti: ‘Un’altra volta sfortunata’

Ha salutato tutti ed ha ballato con Alessandro Rausa dopo le lacrime per l’amaro epilogo del trono classico. Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni Ida Platano è tornata nello studio di Uomini e Donne nel corso della registrazione del 23 aprile del people show dopo la doccia fredda sulla segnalazione di Mario Cusitore, avvistato in un B&B con Melissa, un’ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza.

Registrazione Uomini e Donne 23 aprile: Ida Platano torna in studio, la sfuriata di Pierpaolo Siano: ‘Mi hai preso in giro’

In un video il napoletano ha ribadito che con la ragazza della segnalazione non è accaduto nulla ma non è tornato in studio né la siciliana è andato a riprenderlo. Presente Pierpaolo Siano che si è scagliato contro la tronista accusandola di aver preso in giro sia lui che i telespettatori.

Il corteggiatore di Uomini e Donne le ha rimproverato di essersi raffreddata nei suoi confronti per andare dietro alle segnalazioni su Mario. Prima di andare via ha precisato che le avrebbe detto di no in caso di scelta perché a lui non piace fare la ruota di scorta. Le telecamere l’hanno seguito fino al camerino ma Pierpaolo non ha voluto parlare con Ida che è rimasta senza corteggiatori.

La tronista ha salutato da Maria De Filippi ed è stata consolata della dame del trono over

Pur non comunicandolo direttamente, Ida Platano ha praticamente abbandonato il trono di Uomini e Donne. Prima di lasciare lo studio ha infatti salutato Maria De Filippi e gli altri protagonisti del dating. Non ha trattenuto le lacrime ed ha affermato che è stata nuovamente sfortunata. Tutte le dame le sono state vicino. In precedenza Ida Platano si era legata sentimentalmente a Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza ma entrambe le relazioni erano finite bruscamente.