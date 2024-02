Uomini e Donne registrazione 19 febbraio: Ida perdona Mario, lui le fa una sorpresa

Dopo averlo allontanato per le segnalazioni ricevute Ida Platano aveva riferito più volte che non avrebbe concesso una nuova opportunità a Mario Cusitore che successivamente è tornato a Uomini e Donne per scusarsi con la tronista che si era presa del tempo perché non si fidava del corteggiatore che era stato avvistato con Emy Buono, ex di Denis Dosio.

Ida Platano ha concesso una nuova chance a Mario Cusitore, cuori e pelouche per San Valentino

Come anticipato dal blogger Lorenzo Pugnaloni Ida ha deciso di concedere una nuova chance a Mario nel corso della registrazione del 19 febbraio del people show. Del resto la tronista non ha mai nascosto di essere attratta dal napoletano che si era anche tatuato il suo nome per dimostrare il suo interesse. Un gesto che aveva fatto discutere.

Cusitore si è presentato in studio con un dolce pensiero per San Valentino, un pelouche con palloncini a forma di cuore. Una sorpresa che Ida Platano ha mostrato di apprezzare. Mario ha preso immediatamente l’iniziativa ed ha ballato al centro studio con lei.

La siciliana ha riferito di voler dare una nuova chance al corteggiatore perché non si sono ancora conosciuti fino in fondo ed hanno soprattutto discusso delle segnalazioni. In ogni caso l’ex di Riccardo Guarnieri ha precisato che non ha dimenticato quanto accaduto di recente.

Uomini e Donne registrazione 19 febbraio: la tronista ha eliminato Sergio

Nel corso della registrazione la parrucchiera siciliana ha deciso di chiudere la conoscenza con Sergio Berni con il quale spesso ci sono stati battibecchi. Durante la registrazione sono scesi altri due corteggiatori per Ida, Daniele e Marco, che ha deciso di tenere. Il corteggiatore 38enne ha riferito che se non l’avesse eliminato Ida sarebbe andato via lui. Si attendeva anche la scelta di Brando che ha portato in esterna Beatriz e Raffaella ma che non ha ancora deciso con chi lascerà Uomini e Donne.