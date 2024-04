Uomini e Donne, Mario e Pierpaolo lasciano lo studio dopo la decisione di Ida Platano

Il trono da telenovela di Ida Platano verso l’epilogo da nulla di fatto? La siciliana ha deciso nuovamente di non presentarsi in trasmissione durante la registrazione del 16 aprile di Uomini e Donne.

Ida Platano chiede a Mario il cognome della ragazza della segnalazioni: ‘Se non ti fidi mandami a casa’

Come riferito da Lorenzo Pugnaloni la siciliana si è presentata nel camerino di Mario Cusitore per fare chiarezza sulla segnalazione della ragazza del B&B. In un primo momento la 42enne aveva creduto alla ricostruzione del corteggiatore poi c’è stata la segnalazione della ragazza con la quale il napoletano è stato visto fare colazione la mattina.

Da qui le perplessità di Tina Cipollari e Gianni Sperti che sono convinti che Mario abbia trascorso con lei la notte. Poi gli è stato chiesto il cognome della donna per cercare di fare chiarezza ma lui ha spiegato che non lo ricordava. Da qui il confronto con Ida Platano che ha reiterato la richiesta provocando la reazione stizzita di Cusitore che l’ha invitata ad eliminarlo se non le crede.

Uomini e Donne registrazione 16 aprile: Ida Platano non si presenta: ‘Non si fida dei due corteggiatori’

A questo punto la nuova svolta con la tronista che non si è presentata in puntata in quanto sostiene di non credere né a Mario Cusitore né a Pierpaolo Siano e di non fidarsi di loro. Entrambi i corteggiatori hanno lasciato lo studio.

Decisione che potrebbe segnare la parole fine del trono di Ida Platano ma durante il percorso della siciliana non sono mancati i ribaltoni e non è da escludere che possa tornare in studio in occasione della prossima registrazione di Uomini e Donne.