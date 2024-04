Uomini e Donne, trono di Ida Platano all’epilogo: cosa ha scoperto su Mario Cusitore

L’ultima volta non si era presentata alla registrazione di Uomini e Donne perché delusa dal comportamento dei corteggiatori. C’era curiosità per capire se il trono di Ida Platano fosse considerato chiuso o se ci fosse spazio per l’ennesimo chiarimento di un percorso burrascoso tra scontri e segnalazioni.

Ida Platano ha scoperto che la segnalazione sull’incontro tra Mario e una ragazza in un B&B era vera

Come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni la siciliana è tornata in studio in occasione delle riprese del 22 aprile e si è nuovamente confrontata con Mario Cusitore dopo aver scoperto che la segnalazione sull’incontro con la ragazza nel B&B era vera. Il napoletano è entrato in studio ed ha confermato tutto sostenendo che non era successo nulla tra loro. É emerso che si trattava di un’ex dama che in precedenza aveva corteggiato Alessandro. Tra la tronista e il corteggiatore è scoppiata una lite accesa con Ida che l’ha eliminato. Mario ha così lasciato il parterre ma anche la tronista è andata via visibilmente infuriata.

La donna è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: Ida Platano lascia lo studio durante la registrazione del 22 aprile

Nessun riferimento è stato fatto a Pierpaolo Siano che non è entrato in studio perché la tronista era ormai andata via. L’avventura di Ida Platano sembra ad un passo dall’epilogo anche se non ha ancora comunicato la sua decisione definitiva. Sicuramente se ne saprà di più nel corso della prossima registrazione che è in programma martedì 23 aprile. Difficile però pensare che la siciliana voglia concedere una nuova chance a Mario Cusitore.