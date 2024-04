Uomini e Donne registrazione 1° aprile: Mario prima va via poi spiazza Ida e chiede due sedie

Nuova registrazione di Uomini e Donne il giorno di Pasquetta, il 1° aprile, con Mario Cusitore che si è reso protagonista di un colpo a sensazione dopo aver lasciato infuriato lo studio.

Ida Platano va in esterna solo con Pierpaolo, Mario Cusitore si infuria e va via

Come anticipato dal blogger Lorenzo Pugnaloni Ida Platano ha deciso di portare in esterna soltanto Pierpaolo Siano al quale la tronista ha presentato un’amica in videochiamata. La decisione della siciliana di fare soltanto un’esterna ha provocato la rabbia di Mario che ha spiegato che per lui è difficile corteggiare così e sbottando ha lasciato lo studio. Ida non si è scomposta ed ha deciso di ballare con Pierpaolo. Subito dopo però ha raggiunto Cusitore dietro le quinte per confrontarsi con lui.

Il corteggiatore rientra dopo il confronto con Ida e si trasforma in tronista: ‘Mi sono innamorato di te’

Alla fine il corteggiatore è rientrato in studio e si è reso protagonista di un colpo di scena nel corso della registrazione del 1° aprile di Uomini e Donne. Si è trasformato in tronista, ha chiesto due sedie al centro dello studio e si è dichiarato innamorata di lei. Un gesto che ha scatenato una nuova discussione in studio con Tina Cipollari che ha puntato l’indice contro Mario Cusitore sostenendo che non lo vede sincero. Dopo l’acceso botta e risposta Ida Platano ha ballato con il napoletano.