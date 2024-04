Narcotizzata e abusata a Roma da 2 ragazzi conosciuti su Ig: localizzata e salvata dal fidanzato

Una ragazza di 20 anni ha denunciato di essere stata narcotizzata e abusata da due persone, pare nordafricani, che aveva conosciuto su Instagram, dopo essere stata portata con l’inganno in un appartamento alla periferia di Roma.

Ventenne narcotizzata e stuprata da due giovani conosciuti su Instagram, condotta in un appartamento con l’inganno

La violenza sarebbe avvenuta il 17 aprile scorso. La ragazza è stata rintracciata davanti a un bar di via di Torrenova, in zona Torre Angela, dal fidanzato il giorno successivo grazie alla localizzazione tramite cellulare. Il giovane l’aveva chiamata molte volte ma lei non aveva più risposto al telefono. Quando l’ha raggiunta la giovane era sconvolta, in stato di shock. La 20enne dopo aver conosciuto sul social i due ragazzi si sarebbe data appuntamento con loro per un aperitivo.

I due si sarebbero poi offerti di darle un passaggio alla metro ma l’avrebbero invece portata in un appartamento dove si sarebbe consumata la violenza. Invece di fermare l’auto davanti alla stazione della metropolitana più vicina si sarebbero diretti in un appartamento alla periferia della città. Qui sarebbe iniziato un vero e proprio incubo per lei: l’avrebbero narcotizzata e poi l’avrebbero stuprata. Dopo aver raccolto la denuncia, la polizia ha avviato le prime indagini.

Il fidanzato l’ha ritrovata davanti a un bar a Torre Angela grazie alla localizzazione

Sono in corso accertamenti da parte degli investigatori per ricostruire con esattezza quello che è accaduto e risalire ai due ragazzi descritti dalla giovane. Sotto la lente, in queste ore, la piattaforma social per individuare chi c’è dietro al profilo utilizzato per dare appuntamento alla vittima e per dare un nome e un volto ai due ragazzi accusati dalla ragazza della violenza. La giovane è stata visitata al Policlinico Tor Vergata e dimessa con una prognosi di 40 giorni. Sono in corso le indagini della polizia del commissariato Casilino per ricostruire quanto accaduto.