Uomini e Donne, Silvia Zanin: ‘Con Sabino è finita dopo 10 giorni’, la stoccata all’ex cavaliere (VIDEO)

É stata protagonista del trono over dell’ultima edizione di Uomini e Donne tra conoscenze e discussioni infuocate con un epilogo che ha fatto emozionare i fan del people show. Ad aprile Silvia Zanin aveva lasciato il programma con il 64enne barese Sabino.

Nelle scorse ore l’ex dama ha rilasciato una lunga intervista su Instagram a Fralof, esperto della trasmissione di Maria De Filippi, nel corso della quale ha annunciato la fine della relazione. “Nessuno delle persone alle quali mi sono relazionata abbiamo conosciuto veramente chi sono. Neanche l’ultima”. Dopo la proposta da brividi la love story con Sabino sembrava destinato a durare. “É stato un bel film, oltretutto questa persona sapeva a memoria tutte le frasi dei film d’amore”.

La piemontese ha spiegato di averlo scelto perché si è fidata delle sue sensazioni. “Lui si è venduto molto bene, se invece di partecipare a Uomini e Donne avesse preso parte al Golden Globe avrebbe vinto il premio come miglior attore. Non me ne sono accorta” – ha aggiunto Silvia Zanin nel confermare che la relazione con Sabino è finita. “Molti mi chiedevano notizie e perché non postavo foto insieme a lui… Ci sono rimasta molto male perché secondo me era un uomo con il quale ci poteva essere una storia. Secondo me sono stata anche usata da lui vedendo un po’ i comportamenti”.

L’ex dama ha spiegato che anche la redazione è stata informata sull’epilogo del rapporto con il cavaliere barese. “Non nascondo che ero presa da questa persona. Lui in tre week end era riuscito a trasmettermi delle belle cose, ad emozionarmi. Poi è una persona romantica, quello che avete visto in trasmissione è così. Poi è sparito in una bolla di sapone”. Silvia Zanin ha riferito che non l’ha sentito più dopo la rottura. “La storia è durata un mese, il periodo della trasmissione in pratica. Dieci giorni dopo che siamo usciti dalla trasmissione è finita”.

La 53enne non ha escluso che tornerà a Uomini e Donne a settembre. “Il momento più bello della mia esperienza è stato l’abbraccio con Maria De Filippi e lei ha ricambiato stringendomi e mandandomi un bacio da lontano. Lei ha compreso la mia vera essenza. Pensavo l’avesse compresa anche Sabino”.

Un passaggio anche su Gianni Sperti. “Lui mi ha preso di mira perché ho rifiutato la conoscenza con Marco. Alla fine anche lui ha capito la persona che ero e per quello mi ha fatto quella battuta quando sono uscita. Tina (Cipollari) invece me l’ha un po’ tirata perché mi ha detto ci rivediamo subito a maggio e c’è mancato poco”.