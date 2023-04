Uomini e Donne, Sabino propone a Silvia Zanin di lasciare il dating: la risposta e la reazione di Gianni

Svolta nella conoscenza tra Silvia Zanin e Sabino con il cavaliere che le ha proposto di lasciare Uomini e Donne nel corso della puntata del 27 aprile.

Sabino regala tre rose a Silvia Zanin: ‘Nel linguaggio dei fiori hanno un significato particolare’

“Ho pensato di fare un piccolo pensiero” – ha esordito il corteggiatore che ha regalato tre rose rosse alla dama. “Nel linguaggio dei fiori che lei conosce bene, ha un significato particolare rispetto al nostro percorso. L’attrazione, l’approfondimento e il sentimento. Ci siamo lasciati l’altra volta con il proposito di riprovarci, in realtà la soluzione è viversi ed è lì che trovi le risposte. L’abbiamo fatto sentendoci a telefono e poi ci siamo visti prima di venire qui” – ha spiegato Sabino che poi ha aggiunto di non aver riso tantissimo.

“Il sui umorismo mi ha veramente ammazzato, avevo una richiesta da farti e, siccome sono convinto che la partita si giochi fuori, ti volevo chiedere se lasciamo il programma per viverci fuori”. A questo punto Maria De Filippi ha riferito che anche Silvia Zanin ha fatto un regalo al cavaliere al quale sono state consegnate le fotocopie di due biglietti per Bari. Un gesto che l’uomo ha apprezzato tantissimo.

Il cavaliere propone a Silvia di lasciare il programma, lei dice sì: commozione in studio

“Era questa la risposta perché l’unica nostra difficoltà era la lontananza. Torino – Bari sono tantissimi chilometri e in questi mesi per venire qua ho preso circa 60 chilometri ed è forse ora di iniziare a prendere l’aereo per abbreviare questa cosa” – ha aggiunto la dama che ha accettato ed ha lasciato Uomini e Donne durante la puntata del 27 aprile.

Silvia ha incassato anche gli elogi di Gianni Sperti. “Non ho mai creduto in te, invece oggi mi hai stupito. In studio si respira un’aria bellissima quando due persone decidono di uscire. É come se fossimo felici anche noi” – ha detto l’opinionista con diversi protagonisti del parterre, tra cui Gemma Galgani, commossi. Scettica Tina Cipollari. “C’è sempre la possibilità di tornare”.