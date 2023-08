Uomini e Donne, l’annuncio a sorpresa di Paola Ruocco e Daniele Lizzeri dopo la crisi (VIDEO)

“Per piacere cambia idea, ripartiamo che abbiamo una nuova vita da fare insieme”. L’appello che Daniele Lizzeri, ex cavaliere di Uomini e Donne, aveva lanciato pochi giorni fa a Paola Ruocco nel corso della diretta Instagram con il blogger Fralof, esperto del dating show.

La crisi tra Paola Ruocco e Daniele Lizzeri, l’appello dell’ex cavaliere

L’ex dama aveva da poco annunciato la fine della relazione con l’uomo con il quale aveva deciso di lasciare il dating show a fine aprile. “I miei obiettivi erano di gran lunga distanti da quelli di Daniele” – aveva dichiarato in un’intervista rilasciata a Lollo Magazine sottolineando che ‘vivi la vita giorno per giorno, come se non ci fosse un domani’ è il suo motto e sotto questo profilo non era sulla stessa lunghezza d’onda con Daniele.

Dall’altra parte Lizzeri ha avuto parole dolci nei confronti della dama sottolineando che era molto provato dalla rottura. “Abbiamo fatto una storia lampo e in neanche un mese Paola si è trasferita da me. Mi aiutava anche nella gestione del lavoro. Stavamo insieme 24 ore su 24 e dalla sera alla mattina mi ritrovo senza di lei, sento un gran vuoto. Ho provato più volte a farle cambiare idea ma non c’è stato nulla da fare” – aveva riferito Daniele prima di lanciare un ultimo appello all’ex.

A distanza di pochi giorni il nuovo colpo di scena durante la diretta Instagram di Fralof del 14 agosto. Daniele Lizzeri si è collegato riferendo che c’erano delle novità e pochi istanti dopo al suo fianco è arrivata Paola Ruocco. “Ho solo seguito il mio cuore, poi il resto l’ha fatto l’amore” – ha riferito l’ex cavaliere con la 53enne di Aprilia che ha sottolineato che tra di loro c’è stato un gran sentimento fin dall’inizio.

La coppia ufficializza il ritorno di fiamma in diretta Ig: ‘Assurdo pensare che l’avessi lasciato per tornare a Uomini e Donne’

“Io stavo sempre sull’attenti e questo mio atteggiamento lo sentiva e ultimamente c’erano degli attriti. Ho lasciato tutto e mi chiedevo spesso se avevo fatto la scelta giusta. Avevo paura e ad un certo punto ho deciso di fermarmi un attimo perché più si andava avanti più le cose peggioravano. Mi ero chiusa in un silenzio e lui l’avvertiva come un rifiuto” – ha aggiunto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Una pausa di riflessione che ha portato alla nuova svolta con Daniele Lizzeri che ha preso l’auto ed ha fatto diversi chilometri per raggiungerla. “Una mattina mi ha telefonato e mi ha chiesto se mi andava di prendere un caffè. Gli ho detto di sì e lui mi ha detto apri la porta… Era lì”. Paola Ruocco ha replicato stizzita a chi l’accusava di aver lasciato il partner per tornare a Uomini e Donne. “Come si fa a dire una cosa del genere. Non avrei mai messo in discussione un sentimento così vero per tornare in trasmissione”.