Vera Atyushkina sul red carpet del Festival del cinema di Venezia: ‘Appuntamento irrinunciabile’

Sul red carpet dell’81ma Mostra Internazionale del Festival del cinema di Venezia ha sfilato Vera Atyushkina in occasione della proiezione del film francese in concorso “Jouer avec le feu” dei registi di Delphine Coulin e Muriel Culin, con gli attori Vincent Lindon e Benjamin Voisin.

Per l’occasione ha indossato un abito IrEne Hatdress di Anna Venchiarutti, che fa da sfondo ad un accessorio personalizzato, creato su misura con l’uso di prodotti di altissima qualità: una pochette IDC Bags, in pelle pregiata blu arricchita da una decorazione: un pezzo creato sapientemente a mano dalla designer svizzera, classe 2003, Iris Di Costantino.

“La mostra di Venezia è un appuntamento annuale per me irrinunciabile, il film per me è una grande passione come attrice e come spettatrice” ha riferito Vera Atyushkina che poi si è soffermata sulla pellicola di Delphine Coulin e Muriel Culin:

“Il film mi ha colpito perché attraverso il rapporto conflittuale Padri/figli affronta varie tematiche di grande attualità con garbo e delicatezza: la violenza giovanile che nasce dall’assenza di valori e dalla appartenenza a gruppi di violenti che si ispirano ad ideologie fasciste, la difficoltà per i genitori di essere educatori presenti e coinvolgenti proponendo modelli che la superficialità della società attuale banalizza e svilisce, il rispetto delle regole che le istituzioni non sono in grado di far rispettare e di farne apprezzare l’importanza ”. La show girl e attrice ha assistito anche a Iddu – l’ultimo Padrino con la regia di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con gli attori Toni Servillo ed Elio Germano.