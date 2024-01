Verissimo, George Ciupilan: ‘Mi hanno aggredito e messo le mani al collo per invidia’

“Sono stato aggredito all’esterno di un locale 10 giorni fa“. L’ex gieffino George Ciupilan ha raccontato del pestaggio subito, dopo aver mostrato il volto tumefatto su TikTok, nel corso della puntata del 27 gennaio di Verissimo.

George Ciupilan ha raccontato a Verissimo l’aggressione subita all’esterno di un locale ad Albisola

“Mi trovavo ad Albisola con dei miei amici. Volevo divertirmi con loro ma dopo che sono entrato nel locale ho visto degli sguardi non tanto carini. In un primo momento ho lasciato andare, poi hanno iniziato a dire cose poco carine. Per chiarire sono andato fuori ma hanno iniziato a prendermi a calci e pugni fino ad arrivarmi a mettermi le mani a collo. I miei due amici sono stati bloccati dentro affinché non mi potessero aiutare. É come se fosse stato tutto pianificato… Erano in sei” – ha raccontato l’influencer che ha riportato ferite al labbro ed allo zigomo.

“Non sono andato subito al pronto soccorso perché non volevo far spaventare mamma ma quando mi ha visto è scoppiata a piangere. Poi mi ha accompagnato a farmi vedere” – ha aggiunto George Ciupilan che ha spiegato che probabilmente alla base dell’aggressione ci sia una forma di invidia.

“Forse per la popolarità che ho sui social e in tv. Poi non so, questo penso io perché con loro non ho parlato dei motivi che li hanno spinti a comportarsi così” – ha sottolineato l’influencer che ha raccontato di aver vissuto un momento difficile. “Queste cose non si fanno, alzare le mani è una forma di ignoranza”.

‘Erano in sei, hanno bloccato i miei amici e mi hanno preso a calci e pugni’

“Avevo ripreso a bere. Qualche bicchierino perché stavo vivendo un momento difficile. Mi sono un po’ perso anche per qualche amicizia sbagliata. C’è stata una serata che ho esagerato ed ho capito che dovevo tornare alla famiglia e quindi da mamma per iniziare daccapo”. Chiosa finale sul rapporto con il papà. “Dopo il Grande Fratello non mi ha più chiamato. Se lui mi chiama gli rispondo e gli parlo con il cuore ma faccio un po’ fatica a fare io il primo passo”.