GF Vip, il tg rumeno lancia un appello per salvare George Ciupilan (VIDEO)

La sua storia e la sua educazione hanno conquistato i telespettatori del GF Vip e per diverse settimane George Ciupilan è stato tra i vipponi preferiti sia tra i coinquilini che tra i fan del reality. Poi gli equilibri sono mutati con i silenzi e lo scarso coinvolgimento nelle dinamiche della casa che hanno fatto precipitare le sue quotazioni.

Televoto con Nikita e Oriana: George Ciupilan a rischio eliminazione

Ora il tiktoker è ad un bivio e rischia seriamente di essere eliminato al televoto di fuoco che lo vede in competizione con l’amica Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Entrambe possono contare su fandom importanti e, soprattutto, in tanti spingono per la loro permanenza per quanto stanno dando al programma dall’inizio della loro avventura al Grande Fratello Vip.

Anche i sondaggi non sembrano favorevoli a George Ciupilan che in queste ultime ore ha ricevuto un importante supporto dal tg di Romania Actuala Tv con il giornalista che ha lanciato un appello durante la messa in onda del notiziario.

Giornalista di Romania Actuala Tv lancia un appello durante il tg

Un invito al popolo rumeno a salvare l’ex protagonista de Il Collegio con la pubblicazione del contatto telefonico per inviare un sms: “Scrivete George”. Basterà per evitare l’eliminazione? il verdetto del televoto di fuoco con Nikita e Oriana nel corso della puntata del 30 gennaio del GF Vip.