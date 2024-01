Anthony Delon replica alla sorella ed a Rollin: ‘Il trattamento interrotto a papà? Deciso insieme’

“Papà è un po’ stanco”. Anthony Delon ha parlato dello stato di salute del padre, Alain Delon, in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel corso della puntata del 27 gennaio.

Il figlio ha fatto chiarezza sulle recenti esternazioni dell’attore. “É vero che vuole farla finita? Non è così, è stato uno sfogo che ha fatto con un medico ma può capitare a tutti. Lo vedo ogni tanto, vive in campagna”. Poi si è soffermato sui conflitti familiari e sui motivi che l’hanno spinto a raccontare i contrasti familiari in un’intervista a Paris Match.

“Mia sorella vuole portarlo in Svizzera quando lui ha chiesto di vivere fino alla fine dei suoi giorni in campagna. Li ha fatto costruire la cappella dove vuole essere seppellita. Se vuole stare vicino a lui può venire in Francia” – ha proseguito Anthony Delon che ha spiegato che fino a pochi anni fa aveva buoni rapporti con Anouchka che in tv ha dichiarato di aver pensato anche al suicidio per via delle sue accuse.

Anthony Delon replica alla sorella: ‘Il trattamento interrotto non è vitale per papà, abbiamo deciso insieme’

“Tutte le cose che ha detto sono soltanto parole, parole… É vero che ho interrotto questo trattamento per mio padre ma non è vitale. Si tratta soltanto di cure palliative. Questa cosa è stata messa in chiaro in maniera ufficiale dopo un incontro con i medici in cui erano presenti tutti, anche lei. Non so cosa ha in testa” – ha precisato il figlio di Alain Delon che il padre stravede stravede per Anouchka. “É la figlia prediletta ma non è un problema per me. Ne ha sofferto di più l’altro fratello. L’eredità? Non è un problema che abbia concesso il 50% a mia sorella, è la sua volontà”.

‘Denuncerò Hiromi Rollin per le gravi accuse’

Anthony Delon ha preannunciato una denuncia nei confronti di Hiromi Rollin, la compagna del divo francese che ha accusato lui e i suoi fratelli di tentato omicidio. “Dovrò farlo per forza, ha detto cose gravissime”. Poi è tornato sul rapporto conflittuale con il padre. “É difficile chiarirsi, è anche una questione generazionale. Ci sono cose che si dicono e si trasmettono con gli occhi”.