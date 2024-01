Sharon Stone al Times ammette: ‘Vado su Tinder ma non sono in cerca di avventure’

Un’icona di bellezza e sensualità che ha mandato in tilt tanti uomini. A Sharon Stone i corteggiatori non sono mai mancati ma sogna ancora il grande amore. A 65 anni ha deciso di fare come tanti giovani e meno giovani: iscriversi su un’App nella speranza di trovare il grande amore.

Sharon Stone ha raccontato di utilizzare le App di incontri per cercare l’anima gemella

La star di Hollywood si è sposata due volte. Il matrimonio con Michael Greenbur è durato sei anni come il secondo con il giornalista Phil Bronstein che è finita nel 2004. Ora la star di Basic Instinct vuol rimettersi in gioco ed ha deciso di farlo scaricando app di appuntamenti online tra cui Bumble e Tinder.

Al Times ha raccontato che il primo appuntamento è stato disastroso. “Un eroinomane che è chiaramente in ritardo di 20.000 iniezioni di eroina rispetto alla foto che mi ha inviato” – ha affermato sottolineando che è andata via pochi istanti dopo averlo visto. In totale, l’attrice è riuscita ad avere due relazioni grazie agli appuntamenti online.

Il primo disastroso appuntamento: ‘Me ne sono andata subito’

Il profilo su Bumble è stato anche bloccato temporaneamente perché pensavamo si trattasse di un fake, “Poi è stato ripristinato dopo il chiarimento”. Sharon Stone ha anche ammesso di non cercare avventure con le App di appuntamenti, poiché cerca esclusivamente il vero romanticismo. “Non volevo semplicemente andare su Tinder per andare a letto con qualcuno. Cerco qualcosa di importante” – ha chiosato la star americana.