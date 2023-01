Veronica Ursida ‘canta’ con Shakira a Non è l’Arena e sorprende Giletti (VIDEO)

Dagli infuocati scontri nel parterre di Uomini e Donne alla nuova esperienza da opinionista a Non è l’Arena a La7. Veronica Ursida ha affilato le unghie anche nel salotto del talk condotto da Massimo Giletti per difendere le sue tesi ed esporre le sue idee. OnlyFans, prostituzione fino al caso Totti trattato nella puntata del 15 gennaio.

Veronica Ursida sul brano di Shakira: ‘Noi donne tradite abbiamo pensato ad una canzone del genere’

Durante la trasmissione si è parlato anche del nuovo brano di Shakira, Brz, con l’artista colombiana protagonista di un attacco frontale nei confronti dell’ex marito che ha innescato un dissing con Piquè, per anni bandiera del Barcellona. Canzone che è già diventata un manifesto per le donne tradite come ha sottolineato Veronica Ursida. “Noi donne tradite una canzone del genere l’abbiamo pensata tutte“.

L’ex dama di Uomini e Donne ammette di essere stata tradita: ‘É accaduto ed ho pensato a qualcosa del genere’

Massimo Giletti ha chiesto all’ex dama di Uomini e Donne se si fosse trattato di un lapsus oppure se effettivamente aveva vissuto un’esperienza simile a quella dell’artista sudamericana. “No, io sono stata tradita nella mia vita e quando è accaduto ho pensato mi hanno tradito con un Casio, una Twingo... Qualcosa del genere, vi meritate questo. Noi donne tradite siamo con Shakira”.