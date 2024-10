Vladimir Luxuria ha celebrato le nozze di Nadia Girardi con il suo Sandro: ‘Le vie dell’amore sono infinite’

A Le Iene aveva raccontato di aver trovato l’amore quando ormai aveva perso le speranze di nutrire un sentimento del genere. Nadia Girardi ha coronato il suo sogno d’amore convolando a nozze domenica 13 ottobre con Sandro Rosmini a Matera.

La cerimonia si è svolta nell’incantevole Tenuta Visconti Dimora Storica. A celebrare le nozze Vladimir Luxuria alla presenza dell’inviata de Le Iene Nina Palmieri che ha documentato il momento del fatidico sì dopo aver raccontato lo scorso marzo gli inizi della loro love story. “Prima facevo la escort e mi chiedevo se fosse possibile che lui fosse preso da me. Non avrei pensato che lui mi smuovesse questa cosa nel mio cuore” – disse Nadia Girardi, sempre in prima linea nelle iniziative a sostegno del movimento LGBTQI+ e presidente dell’Arcigay Potenza.

La coppia aveva raccontato a Le Iene la loro love story nel segno dell’inclusività

Nadia Girardi ha condiviso sul suo profilo social i momenti più emozionanti del giorno più bello della sua vita. “Le vie dell’amore sono infinite” – la frase simbolo scelta dalla coppia per le nozze. “Basta che la guardo negli occhi che sto bene” – disse Sandro Rosmini a Le Iene spiegando che i genitori hanno sostenuto fin dall’inizio la relazione con la transgender. “Papà mi ha detto che la cosa più importante è la mia felicità’. La coppia non si è tirata indietro al momento di scendere in pista durante il ricevimento con Vladimir Luxuria particolarmente scatenata.