Nadia Girardi e Sandro, quando l’amore abbatte preconcetti e luoghi comuni: l’annuncio a Le Iene (VIDEO)

“Sono stata costretta a prostituirmi per strada perché negli anni ’90 era l’unico modo per farmi le mie cure ormonali, che costavano tantissimo, e togliermi la barba. Ora molte trans hanno anche ruoli istituzionali”. Nadia Girardi è attivista Lgbtq e presidente dell’Arcigay Potenza sempre in prima linea nelle battaglie per i diritti di genere.

Nadia Girardi, il tormentato percorso tra insulti e dispetti: ‘Sono stata costretta a prostituirmi per pagarmi le cure ormonali’

La transgender di Potenza nel corso della puntata de Le Iene del 19 marzo ha raccontato come la sua vita sia cambiata da quando ha conosciuto Sandro Rosmini ed ha testimoniato come la realtà in alcuni casi sia diversa da quella che viene narrata da preconcetti e luoghi comuni. “Me ne sbatto di quello che dice la gente. Ho sempre risposto che a me non interessava, per me lei è una donna vera e propria” – ha affermato il 40enne che ha stregato la show girl lucana. “Prima facevo la escort e mi chiedevo se fosse possibile che lui fosse preso da me. Non avrei pensato che lui mi smuovesse questa cosa nel mio cuore che era chiuso da tempo. Mi ha stravolto”.

Nadia Girardi ha ricordato gli anni difficili. “Mi vedevano che erano un po’ femminile e praticamente mi insultavano, mi facevano dispetti. Dicevano i ricch…i quando passavo per strada con un altro mio amico gay”. Negli anni le cose sono cambiate ed ora con Sandro il suo cuore è tornato a battere. “Voglio sfatare questa cosa che una persona che sta con una trans e viene visto come la pecora nera. Basta che la guardo negli occhi che sto bene” – ha riferito il quarantenne a Le Iene.

L’amore ritrovato con Sandro a Le Iene: ‘Ero disillusa, ancora non ci credo’, il 13 ottobre le nozze

“Non avrei mai pensato che poteva avere un sentimento per me. Tutte le persone che frequentavo erano sposate o fidanzati che tradivano. Ancora non ci credo, ho sempre la paura che tutto possa finire da un momento all’altro”. Sandro Rosmini ha spiegato di aver trovato il sostegno dei genitori. “Mio padre mi ha detto che l’importante è che fossi felice. L’unico dubbio era per la differenza di età”. Ora la coppia è pronta a convolare a nozze il 13 ottobre.