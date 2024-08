Alessia Maurelli, bronzo e proposta di nozze per la leader delle farfalle a Parigi 2024: ‘Sei pazzo’

“Sei pazzo“. Medaglia di bronzo con proposta di matrimonio per le farfalle italiane a Parigi 2024. Alessia Maurelli è appena scesa dal terzo gradino del podio e si è diretta con le compagne in zona mister per salutare tecnici, familiari e amici.

La reazione delle compagne dopo la proposta di nozze alla capitana delle farfalle

Alessia Maurelli bronzo con le farfalle a Parigi 2024, proposta di matrimonio a sorpresa dopo la cerimonia di premiazione

Il fidanzato, Massimo, nonostante fosse senza pass, è riuscito ad avvicinarsi alla capitana della Nazionale azzurra si è inginocchiato davanti al pubblico della Chapelle Arena e le ha fatto la proposta di matrimonio. Mani giunte verso il viso per l’inaspettato gesto e, superato l’imbarazzo, Alessia Maurelli ha abbracciato il fidanzato e gli ha detto sì mandando in visibilio il pubblico per un inatteso colpo di scena.

L’Italia conquista la medaglia di bronzo nel concorso di ginnastica ritmica a squadre. Le farfalle azzurre, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Laura Paris hanno ottenuto il punteggio di 68.100 in assoluto alla seconda rotazione. Oro alla Cina con 69.800 e argento a Israele con 68.850. Le farfalle si sono esibite sulle note del maestro Morricone.

Le farfalle sono bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024

‘La proposta di nozze? L’anno scorso dissi a Massimo che gliel’avrei fatta io’

“La proposta di nozze? L’anno scorso come battuta gli dissi che l’avrei fatta io. Ancora sto realizzando quello che è accaduto” – ha aggiunto Alessia Maurelli sottolineando che la medaglia di bronzo è la migliore dopo la bufera per la denuncia di abusi. Poi si è soffermata sulla gara. “Ci siamo riconfermate di bronzo e questo non è mai scontato. É stata una gara molto combattuta e questo risultato è una ricompensa per la testa che abbiamo mantenuto in questi tre anni molto difficili” – ha riferito la capitana azzurra.