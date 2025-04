Barcellona-Inter in chiaro: andata e ritorno della semifinale di Champions visibile gratis

Barcellona Inter di Champions in diretta in chiaro

Una doppia sfida imperdibile: il match di andata sul Nove

La semifinale d’andata di Champions League tra Barcellona e Inter, in programma mercoledì 30 aprile alle 21:00, sarà trasmessa in chiaro sul canale Nove. L’annuncio è arrivato da Warner Bros. Discovery, che ha trovato un accordo con Prime Video, titolare dei diritti per la partita, per rendere il match accessibile anche ai non abbonati.

La copertura della serata inizierà alle 19:30 direttamente dallo stadio Olimpico di Barcellona, con pre e post partita condotti in diretta. La telecronaca sarà affidata ad una delle voci più amate del calcio italiano, Sandro Piccinini, ed all’ex centrocampista del Milan e della Nazionale Massimo Ambrosini.

Anche il ritorno sarà visibile in chiaro su TV8

Ma non è finita qui: anche il match di ritorno, in programma martedì 6 maggio a San Siro, sarà trasmesso gratuitamente su TV8. I diritti di quella gara sono in mano a Sky, che ha deciso di sfruttare le norme AgCom sugli eventi di interesse nazionale per offrire l’evento a un pubblico più ampio.

Una vera rarità, visto che fino ad oggi TV8 ha trasmesso in chiaro solo partite di Champions senza squadre italiane. Questa sarà la prima sfida della nuova Champions League con una squadra italiana visibile gratuitamente in Italia.

Champions per tutti: cambia la strategia della TV

Sky, che detiene i diritti per la maggior parte delle gare (185 su 203 a stagione), continuerà a trasmettere in esclusiva la quasi totalità della competizione. Amazon Prime Video, invece, si occuperà delle 18 partite più importanti del mercoledì sera. Ma, in casi come questi, la legge impone la messa in onda anche sui canali generalisti.

Un’occasione imperdibile per tifosi e appassionati di calcio, che potranno godersi una delle sfide più attese della stagione senza abbonamenti o pay TV.