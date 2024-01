Arbitri: denuncia anonima di un fischietto di serie A a Le Iene, mostrato episodio in Salernitana-Bologna

Sistema arbitrale nel mirino nel corso della puntata del 23 gennaio de Le Iene con focus iniziale sulle dure esternazioni di Danilo Iervolino e le stoccate di Aurelio De Laurentiis nei confronti del designatore Gianluca Rocchi.

Un arbitro di serie A parla in forma anonima a Le Iene: ‘Gravi anomalie nel nostro sistema’

Le esternazioni di un arbitro di serie A, rimasto anonimo e con voce modificata, rischiano di scuotere il sistema. Tra gli episodi controvarsi anche uno che riguarda la Salernitana. “Voglio segnalare quello che per me e per altri arbitri sono gravi anomalie del sistema arbitrale. Parlo in forma anonima perché ci sarebbero ripercussioni negative nei miei confronti che danneggerebbero pesantemente la mia carriera”.

Il fischietto misterioso ha sottolineato che nel corso di questa stagione ci sono stati numerosi errori inspiegabili degli arbitri in campo e del Var. “Soprattutto per noi addetti ai lavori. Se hai delle immagini chiare davanti agli occhi ed hai la possibilità di rivedere l’episodio con tante telecamere come fai a non accorgerti dell’errore”.

Citati a riguardo il caso del rigore negato al Bologna contro la Juventus, il fallo di mani di Pulisic in Genoa-Milan e il fallo di Bastoni in Inter-Verona. “Questa situazione è diventata insostenibile. Da come viene valutato un arbitro dipende il fatto che continui ad arbitrare o meno e se le valutazioni dipendono da dinamiche politiche c’è il rischio che si falsino i campionati. Ogni volta che un arbitro viene chiamato al Var viene penalizzato nel voto che riceve dall’osservatore a fine partita. E se chi valuta l’arbitro sbaglia la valutazione siamo sicuri che vadano avanti quelli più bravi”.

‘In cinque stanno per denunciare l’Aia per quelle che riteniamo gravi irregolarità’

Poi il direttore di gara misterioso sottolinea che il Var spesso non interviene in casistiche simili. “Poi si ha la sensazione che alcuni arbitri siano protetti e tutelati sia nel voto che prendono a fine partita sia nella spiegazione della commissione arbitri nazionali.

Al momento ci sono almeno cinque tra arbitri e assistenti che stanno ricorrendo alle vie legali per denunciare l’Aia per quelle che riteniamo gravi irregolarità. C’è chi sbaglia e continua ad arbitrare il turno dopo, c’è chi viene fermato ed è l’unica punizione che colpisce l’arbitro sia dal punto di vista economico che dalla carriera. Lo stesso vale per il Var”.

A tal riguardo ha citato il mancato intervento del Var Valeri in Salernitana-Bologna. “Ha commesso diversi gravi errori. Al 41′ c’è un intervento pericoloso di Dia che rifila un calcione con violenza al bolognese Saelemaekers. Questo è un chiaro intervento da espulsione con il Var che avrebbe dovuto richiamare con l’arbitro che poi avrebbe dovuto mostrare il rosso a Dia. Dopo questo episodio Valeri non è stato sospeso”.

‘Valeri ha sbagliato a non richiamare l’arbitro per il fallo di Dia in Salernitana-Bologna, non è stato fermato’

L’arbitro misterioso ha poi citato altre situazioni per i quali gli arbitri hanno ricevuto punteggi negativi anche quando hanno deciso correttamente. “Il caso vuole che tutte le persone che si ritengono penalizzate non vengono ritenute vicino allo schieramento che sostiene la prossima probabile candidatura di un certo gruppo arbitrale e che adesso occupa un ruolo di vertice”.

Rocchi ha smentito a Le Iene problematiche interne. “Sono trasparente su tutto. Non c’è nessuna dinamica interna, se quest’arbitro ha delle prove ce le fa vedere. Io vado dritto per la mia strada” – ha riferito il designatore.