Napoli-Salernitana, cosa ha detto il Var Di Bello su rigore e contrasto di Tchaouna: video

Con l’ex arbitro Matteo Trefoloni si è discusso a Open Var, in onda su Dazn, dei discussi episodi in Napoli-Salernitana del 13 gennaio con gli audio originali delle conversazioni tra Di Bello, in sala Var, e l’arbitro Livio Marinelli.

A Open Var gli episodi controversi in Napoli-Salernitana

Sul rigore concesso per fallo di Fazio su Simeone. “Si tiene la gamba, aspetta Livio perché il pallone lo gioca l’attaccante del Napoli. Lo calcio da sotto. Controllo l’App e te lo faccio vedere” – riferisce Di Bello con Marinelli che fin da subito comunica in campo che è rigore. “Stanno controllando ma è rigore”. Poi viene consigliato al direttore di gara di andare al monitor. “Ti consiglio on field review per possibile calcio di rigore”. Penalty che poi è stato concesso senza provvedimento disciplinare.

Per Trefoloni si tratta di una lettura corretta. “Assolutamente corretto per dinamica. Diventa un contatto punibile perché ci sono due giocatori che vanno a calciare il pallone ed arriva per primo il calciatore del Napoli. Non rivela dove stia andando il pallone ma è fondamentale che sia in gioco”. Poi è stato mostrato il controverso episodio del 96′ con il presunto fallo di Demme su Tchaouna in occasione del gol di Rrahman.

Di Bello a Marinelli sul contrasto Demme-Tchaouna: ‘Salta con il braccio chiuso, non c’è nessuna gomitata’

Al Var vengono visionate più immagini del contrasto con Di Bello (“Voglio vedere il 4 cosa fa”) che giudica corretto il contrasto. “Salta con il braccio chiuso. Gol regolare non c’è alcuna gomitata. L’attaccante salta ha il braccio chiuso e non colpisce. Non lo colpisce in viso, lo sfiora sul collo”. Anche Trefoloni e l’ex calciatore Barzagli sono d’accordo con la valutazione del Var.