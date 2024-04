Danilo Iervolino, patron della Salernitana tra i 73 miliardari italiani nella classifica Forbes

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino è al 73° posto nella classifica dei miliardari italiani (leggi qui la classifica). Come riporta Forbes al 2023 a un patrimonio di 1 miliardo di euro. Nella graduatoria non è presente il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. Per quanto concerne il calcio in Italia i più ricchi sono i fratelli Hartono, proprietari del Como, con patrimoni stimati rispettivamente di 26,5 miliardi di euro e 25,5 miliardi di euro.

C’è sempre Giovanni Ferrero in testa alla classifica dei miliardari italiani. L’imprenditore piemontese dei dolci ha un patrimonio di 43,8 miliardi di dollari, il più alto che Forbes gli abbia mai attribuito. È la 26esima persona più ricca del mondo e la quarta più ricca d’Europa, dopo che il suo gruppo ha chiuso l’esercizio 2022/23 con un record di ricavi (17 miliardi di euro). Per la prima volta dalla morte di Leonardo Del Vecchio, però, ha un rivale.

Al secondo posto c’è Andrea Pignataro, il fondatore di Ion Group, che ha un patrimonio di 27,5 miliardi di dollari. Pignataro, bolognese, è un ex commerciante di Salomon Brothers. Negli ultimi 20 anni, con il suo gruppo ha acquistato più di 30 aziende nel campo dei dati e delle tecnologie finanziarie, senza portarne in Borsa nemmeno una. Entra in classifica per la prima volta quest’anno ed è in assoluto il più ricco tra i 265 nuovi miliardari del 2024. A completare il podio è Giorgio Armani, che ha un patrimonio di 11,3 miliardi di dollari.

Tra i nuovi miliardari nella classifica di Forbes anche i 5 figli di Silvio Berlusconi: Marina, con un patrimonio di 2,1 miliardi di dollari; Pier Silvio, 2,1 miliardi; Barbara, 1,2 miliardi; Eleonora, 1,2 miliardi; Luigi, 1,2 miliardi. In totale, i miliardari italiani sono 73: quattro in più di un anno fa e più che in qualsiasi edizione precedente della classifica di Forbes . Il totale dei loro patrimoni supera per la prima volta i 300 miliardi di dollari e arriva a 301,3, contro i 215,6 di un anno fa.