Grande Fratello, Varrese sbotta contro Mirko dopo il confronto: ‘Bambino all’asilo Mariuccia’

“La popolarità è effimera. Di Mirko Brunetti nella mia vita artistica ne ho visti tanti e sono spariti tutti“. Alcuni giorni fa Massimiliano Varrese non aveva utilizzato parole tenere nei confronti dell’ex coinquilino del Grande Fratello per le sue esternazioni da studio.

Mirko Brunetti replica a Massimiliano Varrese al Grande Fratello

Durante la puntata del 23 gennaio Mirko è rientrato nella casa più spiata dagli italiani per confrontarsi sia con l’attore che con Federico Massaro. Nonostante gli ultimi scambi di battute Massimiliano ha salutato Brunetti ma la sua freddezza l’ha spiazzato. “Stai bene? Sei cambiato rispetto a quando eri qui. Il mio rapporto con te non è cambiato. Attento a sputare in cielo che poi ti torna in faccia. Secondo me si è fatto condizionare anche dalle cose fuori.“ – ha riferito l’artista con Brunetti che ha ribattuto che ha un papà che ogni giorno gli insegna l’umiltà. “Non me lo devo far dire da Max”.

Dall’altra parte Massimiliano Varrese ha ribattuto che non deve prendere consigli da lui. “Non ti sto riconoscendo. Ma che sta succedendo fuori? Sicuro che è tutto a posto”. L’attore ha rincarato la dose durante la pausa pubblicitaria.

L’attore si sfoga durante la pausa pubblicitaria: ‘Non sta bene, è consumato e logorato dentro’

“Non sta bene Mirko, è consumato, rinsecchito, logorato dentro” – ha affermato senza mezze misure sottolineando che ha da pensare a cose più importanti e ad altri valori. “Fagli sbattere la testa, un giorno capirà anche lui” – ha aggiunto rimarcando che le cose che ha affermato si basano soltanto sul gossip.

“Nasci con il gossip, vivi con il gossip e muori di gossip. Mi dispiace per lui, è un bambino all’asilo Mariuccia. Ha perso la bussola, ormai non c’è dubbio. Ne abbiamo avuto la conferma ma a me non frega nulla” – ha chiosato Varrese visibilmente infastidito dalle esternazioni di Mirko Brunetti.