Addio a Celeste Bucciarelli, la “mamma” degli ultras della Salernitana

Celeste Bucciarelli

Il mondo del tifo salernitano piange la scomparsa di Celeste Bucciarelli, storica sostenitrice della Salernitana e fondatrice del club “Le Fedelissime“. Se n’è andata a 85 anni, dopo aver combattuto contro una polmonite che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Poche settimane fa la festa all’Arechi per gli 85 anni

Solo poche settimane fa, la società granata l’aveva festeggiata allo Stadio Arechi in occasione del suo compleanno, donandole una maglia celebrativa. Una giornata immortalata nella foto ricordo con Roberto Breda e Luca Fusco e con l’attaccante Alberto Cerri. Un momento emozionante che ha rappresentato l’ennesimo attestato di stima e affetto per una donna che ha dedicato la sua vita alla passione per i colori granata.

Celeste Bucciarelli era molto più di una semplice tifosa: con il suo amore incondizionato per la Salernitana, ha abbattuto pregiudizi e stereotipi, fondando nel 1985 il club “Le Fedelissime” assieme ad altre due amiche. Un’iniziativa coraggiosa in un’epoca in cui la presenza femminile negli stadi non era così diffusa e accettata.

Morta Celeste Bucciarelli

Un amore viscerale per la Salernitana, fondò Le Fedelissime

Il suo legame con il calcio nasce fin da giovane, seguendo il fratello che militava nella Paganese. Ma il vero colpo di fulmine è stato per la Salernitana, che ha sostenuto per decenni con una passione instancabile. Dalla curva sud del Vestuti all’Arechi sempre al fianco dei granata, qualunque fosse la categoria.

L’8 marzo scorso era ancora sugli spalti per vedere la squadra di Breda vincere contro il Modena, senza immaginare che sarebbe stata l’ultima partita vissuta dal vivo. Alla fine aveva esultato per una sofferta quanto preziosa vittoria.

Negli ultimi giorni, il mondo del tifo granata si era stretto attorno a lei, sperando che potesse vincere anche questa difficile battaglia. Purtroppo, però, Celeste ha dovuto arrendersi, lasciando un vuoto enorme nella comunità salernitana.

L’ultimo saluto

I funerali si terranno domenica 30 marzo alle ore 12:00 presso la Chiesa di San Demetrio di Salerno, dopo il corteo funebre che partirà dalla sua abitazione in Via Luigi Cacciatore.

Salerno perde una figura simbolo del tifo granata, una donna che ha fatto della passione per il calcio una vera e propria missione di vita. Ma il suo ricordo continuerà a vivere sugli spalti dell’Arechi e nei cuori di chi l’ha conosciuta e amata.

Appena si è diffusa la notizia della scomparsa in tanti hanno manifestato il proprio cordoglio sui social tra commosse dediche e ricordi delle trasferte per sostenere la Salernitana lungo lo stivale.

