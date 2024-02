Berrettini torna in campo dopo l’addio a Melissa Satta: il supporto del conduttore di Tu si que vales

“Melissa Satta? Immaginavo la domanda. Io e Melissa non stiamo più insieme“. Matteo Berrettini ha posto fine ai rumors di questi ultimi giorni facendo chiarezza sul suo rapporto con Melissa Satta nel corso della conferenza stampa di Montecarlo in cui ha annunciato che a breve tornerà in campo.

“Abbiamo avuto un rapporto bellissimo e intenso di grande stima. Non andrò oltre questo. Non è successo niente di particolare. La devo ringraziare per questo anno vissuto insieme” – ha aggiunto l’azzurro che ha precisato che si sta preparando per rientrare al torneo di Phoenix (12-17 marzo, nda) per poi essere a Miami.

“Non farò Indian Wells, stiamo vedendo giorno per giorno. Dopo il cemento, ci sarà la stagione della terra. “Sono stati mesi complicati, in cui non sono riuscito a fare ciò che amo di più, giocare a tennis e competere. Non sono mai riuscito veramente a giocare. Sono stati mesi complicati perché rispetto al passato ho accettato un po’ meno questa situazione. È stato un momento difficile che per fortuna sento di aver superato: mi sento bene fisicamente e mentalmente, ho tanta voglia di giocare tornei, di tornare nel tour e di sentirmi di nuovo giocatore. Sento una bella energia nell’aria” – ha aggiunto l’azzurro che ha speso tenere parole anche per Sinner.

“Provo grandissima stima per Jannick . La prima volta che ci ho giocato a Montecarlo mi sono reso conto che era un ragazzo speciale. Per vincere uno Slam devi mettere insieme tante cose, sta facendo cose pazzesche. Ci scriviamo spesso, siamo più uniti che mai e mi dà una grandissima mano. In Coppa Davis mi ha fatto un effetto molla”.

‘In questo periodo mi è stato vicino anche Alessio Sakara, mi ha detto che il carattere esce attraverso le difficoltà’

“Ci sono diversi sportivi che mi vogliono bene e hanno avuto infortuni che mi sono stati vicini in questo periodo. Uno è Paolo Maldini. Con lui ho parlato delle differenze tra sport di squadra e individuali. Mi ha fatto capire che la carriera e ‘lunga e ho ancora tanto da osare” – ha affermato Matteo Berrettini che ha rivelato di aver ricevuto anche il supporto del conduttore di Tu si que vales.

“Mi è stato vicino anche Alessio Sakara che è un campione di arti marziali miste MMA, lui ha subito tanti infortuni e la sua mentalità è che attraverso le difficoltà esce il carattere. Mi diceva di non mollare perché è parte di un percorso. Anche lui mi ha detto che la carriera è lunga. Sentire esperienze di sport diversi è stato molto utile”.