Berrettini prepara il rientro a Indian Wells, relazione in crisi con Melissa Satta

Da giorni si parlava di una crisi tra Matteo Berrettini e Melissa Satta. Dai rumors si è passati in breve tempo al primo segnale concreto con il tennista azzurro che non le ha riservato neanche un like nel giorno del 38esimo compleanno.

Crisi Berrettini-Satta, week end separati e niente auguri per il compleanno

Love story al capolinea dopo mesi di polemiche e insulti da parte degli haters che accusavano l’ex di Kevin Prince Boateng di influire sul rendimento di Berrettini messo in realtà ko dagli infortuni in serie. La coppia si era mostrata forte con Melissa Satta che aveva affrontato a viso aperto gli odiatori.

La prima volta vennero immortalati insieme l’anno scorso in occasione di una partita di Eurolega di basket dell’Olimpia Milano. Poi gli scatti a San Siro per una partita del Milan. L’ex velina aveva seguito Berrettini in Australia. Poi il nuovo stop e la decisione di rinviare il ritorno in campo.

L’azzurro si prepara per rientrare al Master 1000 di Indian Wells

La coppia sembrava solida ma lo scorso week end è suonato il campanello d’allarme con Melissa Satta che si è recata con alcune amiche a St Moritz mentre Berrettini ha ripreso la preparazione a Montecarlo con Roig, il nuovo coach. Ora Matteo ha nel mirino i Master 1000 di Indian Wells e Miami.