Melissa Satta stuzzicata da Silvia Toffanin sul flirt con Berrettini: ‘Hai visto la torta’

Pochi giorni fa il bacio con Matteo Berrettini in occasione della festa per il suo 37esimo compleanno ha fatto il giro del web. Melissa Satta era stata paparazzata più volte con il fuoriclasse del tennis azzurro e il party con le persone più care per spegnare le candeline è stata la prima uscita pubblica.

Melissa Satta a Verissimo dopo il bacio a Berrettini: ‘Vorrei condividere la mia vita con un’altra persona’

Dopo aver chiuso la relazione con Kevin Prince Boateng, dal quale ha avuto un figlio (Maddox), l’ex velina sembra aver ritrovato l’amore. Situazione sentimentale che è stata affrontata anche da Silvia Toffanin nel corso della puntata del 12 febbraio di Verissimo senza però mai fare il nome di Matteo Berrettini. “Vorrei condividere con un’altra persona la mia vita ma non deve essere neanche quel pallino da rincorrere per forza” – ha affermato la sassarese nata a Boston.

Silvia Toffanin stuzzica Melissa Satta sulla situazione sentimentale, l’ex velina resta in silenzio: ‘Hai visto la torta’

A questo punto Silvia Toffanin le ha chiesto se fosse single con Melissa Satta che è rimasta in silenzio. “Io ho capito così… Era un trabocchetto e c’è cascata” – ha detto la conduttrice con la show girl che ha fatto riferimento alla festa di compleanno. “Hai visto la mia torta? C’era scritto nothing to declare”. Nello scatto compare anche Berrettini. “Infatti non abbiamo visto solo quella” – ha aggiunto la conduttrice di Verissimo con l’ex velina che ha ammesso che la domanda l’ha messa in difficoltà.