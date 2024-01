Sinner risponde a Cazzullo sulla residenza a Montecarlo, la decisione sul Festival di Sanremo

Dopo il trionfo agli Australian Open Jannik Sinner aveva ricevuto critiche per aver scelto di vivere a Montecarlo. “Come può diventare l’orgoglio italiano se non paga le tasse” – la risposta che Aldo Cazzullo aveva dato ad un lettore sul Corriere della Sera.

Sinner: ‘A Montecarlo ci sono tanti giocatori con cui ti puoi allenare e le strutture sono perfette, mi sento a casa’

Sinner ha spiegato di aver scelto la residenza nel Principato per motivi non legati a questioni fiscali. ”Residenza a Montecarlo? Quando ho fatto 18 anni mi sono allenato a Bordighera con il mio ex allenatore che aveva la residenza a Monaco, la cosa più bella è che ci sono tanti giocatori con cui ti puoi allenare, strutture perfette, diverse palestre, campi buoni, mi sento a casa, sto bene lì, ho una vita normale, posso andare al supermercato senza problemi”.

L’azzurro ha risposto anche all’invito di Amadeus che lo avrebbe voluto all’Ariston per Sanremo 2024. “Faccio il tifo da casa per il Festival di Sanremo“. Lo ha detto Jannik Sinner nella sua conferenza stampa a Roma. “É un evento bello, ma sto facendo qui due giorni a Roma dopo l’Australia e quando dovrei andare a Sanremo, sarò già a lavorare, ed è quello che mi piace fare. Per questo non andrò al Festival”.

L’azzurro non andrà a Sanremo: ‘Sarò già a lavorare’

L’azzurro ha fatto anche una precisazione sulla mancata festa a Sesto. “É successa una tragedia a Sesto, con un incidente di tre morti con figli molto giovani. Quindi io non sono voluto andare a Sesto per questa ragione, è un momento difficile e quindi proprio per questa ragione non vado lì. Non saprei come reagire, fare una festa lì non è il caso”.