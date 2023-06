Berrettini, incubo addominali: ritiro al Queen’s e lo stucchevole refrain degli haters su Melissa Satta

Gli addominali continuano a tormentarlo ed a costringerlo a restare a guardare. Matteo Berrettini non potrà difendere il titolo sull’erba del Queen’s dove ha vinto l’ultimo dei suoi sette titoli Atp in carriera.

Matteo Berrettini non difenderà il titolo al Queen’s per problemi agli addominali, a rischio Wimbledon

Un anno tormentato per il romano che già aveva avuto diversi problemi la scorsa stagione. Un ritiro doloroso ed il timore di dover saltare anche Wimbledon mentre sui social esplodono le solite polemiche che nulla hanno a che fare con il tennis. Come in altre occasioni, alcuni fan dell’azzurro hanno preso di mira Melissa Satta con i soliti commenti coloriti che l’ex velina, compagna dell’azzurro, aveva già stigmatizzato in occasione del monologo a Le Iene.

Melissa Satta finisce nuovamente nel mirino degli haters, i fan dell’azzurro infastiditi

Nonostante ciò molti utenti continuano a prendere di mira Melissa Satta ad ogni ko o ritiro di Matteo Berrettini. Un refrain che molti sostenitori dell’azzurro non approvano. “Leggo battute sconcertanti su Melissa Satta che sarebbe la causa dei problemi di Berrettini. Ma quanto schifo fate?”.

In molti hanno manifestato sostegno e affetto all’azzurro che da lunedì 19 giugno uscirà dai top trenta dell’Atp e rischia seriamente di non essere testa di serie a Wimbledon. Il 27enne romano era imbattuto al Atp 500 del Queen’s dove ha trionfato nelle ultime due edizioni.