Morto Andreas Brehme, da Bergomi a Matthaus: il ricordo degli ex compagni dell’Inter

Un grave lutto per l’Inter, per la Germania e per il calcio: è morto all’età di 63 anni Andreas Brehme, terzino sinistro dei nerazzurri nello scudetto dei record di Trapattoni e campione del mondo con la Germania a Italia ’90.

Andy Brehme è deceduto all’età di 63 anni, fatale un arresto cardiaco

Gli è stato fatale un arresto cardiaco nella sua casa di Monaco di Baviera: trasportato d’urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo. ‘Andy’ era arrivato in nerazzurro su segnalazione di Lothar Matthaeus, nel 1988, ea Milano vinse lo scudetto nel 1989, una Supercoppa Italiana e una Coppa Uefa nel 1991, collezionando 154 presenze, 12 gol e infiniti assist sfornati indifferentemente con entrambi i piedi.

“Ciao amico mio o come ti chiamavo io ‘shazzy’ non dovevi farmi questo, non dovevi farci a tutti noi questo” – ha scritto Walter Zenga su Instagram riferendosi ad Andreas Brehme . “Te ne sei andato troppo presto Amico mio ma so che da lassù ci proteggerai e come al solito ti metterai lì e tirerai i rigori uno col destro e uno col sinistro. Buon viaggio Amico mio riposa in pace non ti dico che sto piangendo perché so che tu mi abbracceresti e mi diresti ‘dai Walter ci sono io'”.

Il dolore di Zenga: ‘Shazzy non dovevi farmi questo’

Profondamente rattristato e scioccato Karl-Heinz Rummenigge. “Abbiamo giocato insieme ai Mondiali del 1986 in Messico e Andi era un grande giocatore di squadra, estremamente leale e affidabile. Il il suo amore per la vita era contagioso. Il fatto che se ne sia già andato all’età di 63 anni mi rende molto triste”. Profondamente addolarato l’amico Matthaus. “É stato il miglior calciatore con cui ho giocato” – ha affermato l’ex capitano della nazionale tedesca, campione del mondo con Brehme nel 1990.

“Andy è stato un compagno vero, una bella persona in campo e fuori. abbiamo un rapporto speciale, ero molto legato a lui. Ci mancherà tanto”. É’ il dolore di Giuseppe Bergomi, raggiunto telefonicamente da LaPresse, per la scomparsa di Andy Brehme . “Dovevo vederlo pochi giorni fa per Inter-Salernitana, mi aveva chiamato. Lui poi di solito si fa risentire sempre il giorno prima ma stavolta non ha chiamato. Non sapevo niente delle sue condizioni, parlano di arresto cardiaco. Io posso solo dire che è stato un compagno vero, una bella persona in campo e fuori” – ha spiegato l’opinionista Sky.

Bergomi: ‘Ero molto legato a lui, lo raggiungevo nella casa di Bardolino quando veniva in Italia’

“Ero molto legato a lui anche dopo, alla fine della nostra carriera. All’Inter sono arrivati ​​tanti giocatori stranieri e con lui c’era un rapporto speciale. Aveva una casa sul lago a Bardolino, veniva spesso in Italia. Lui mi chiamava, io lo raggiungevo e si stava insieme, anche con la sua nuova compagna. Ci mancherà tanto, era davvero una bella persona”. Lascia la compagna Susanne Schaefer, che ha chiesto di rispettare la privacy della famiglia, e due figli adulti avuti dal precedente matrimonio con Pilar.