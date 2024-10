Camarda, dalla gioia per l’esordio Champions a 16 anni alla rabbia per il record ‘annullato’ (VIDEO)

A 16 anni e 226 giorni, Francesco Camarda diventa ufficialmente il giocatore italiano più giovane a debuttare in Champions League, sottraendo il record precedentemente firmato da Moise Kean, oltre che il più giovane della storia del Milan a riuscirci.

Francesco Camarda è il giocatore italiano più giovane ad esordire in Champions League

Entrato in campo alla mezz’ora della ripresa al posto di Morata nella sfida casalinga contro il Bruges, sul punteggio di 3-1 in favore dei suoi, è stato accolto con un’ovazione dal pubblico rossonero.

Il talento del Milan non si era fermato al debutto. Si era superato andando in gol con un colpo di testa che sarebbe entrato nella storia. Non è stato così perché la rete è stata annullata per fuorigioco. Camarda, che si era tolto la maglia per la gioia e che è stato ammonito, sarebbe stato il calciatore più giovane a segnare nella massima competizione europea, battendo il record di Yamal.

Annullato all’attaccante del Milan il gol che gli avrebbe permesso di battere il record i Yamal

Al triplice fischio l’attaccante rossonero si è steso sul rettangolo di gioco con le mani in faccia per la delusione per essere andato ad un passo dal prestigioso record. I compagni di squadra l’hanno immediatamente raggiunto per consolarlo. Per Camarda l’appuntamento è soltanto rimandato. Chissà che non ci riesca nella prossima partita.