‘Ci fa o ci è’, Elisa Di Francisca chiama Benedetta Pilato e si scusa: ‘Cose dette in buona fede’

Si può essere felici anche dopo un quarto posto, peraltro perso per un solo centesimo? “O ci fa, o ci è”, è la risposta di Elisa Di Francisca. Pioggia di critiche sui social contro la ex schermitrice azzurra dopo un suo commento su Rai Sport a caldo dopo le parole della nuotatrice Benedetta Pilato che si era detta felice per il quarto posto nei 100 rana a Parigi 2024.

Elisa Di Francisca nella bufera per le affermazioni dopo l’intervista della nuotatrice Benedetta Pilato a Parigi 2024

“Non mi far parlare ti prego. Sinceramente non ci ho capito niente, non so se ci fa o ci è”, ha detto sorridendo l’ex azzurra plurimedagliata della scherma, ospite di Notti Olimpiche su Rai2, prima di aggiungere: “Ci è rimasta obiettivamente male, non è possibile che dica ‘sono contenta’. È assurdo, è surreale questa intervista, devo essere sincera. Non voleva andare sul podio? E che ci è andata a fare. Io rabbrividisco, dico solo questo. Fatene un’altra di intervista per capire cosa volesse dire, i sottotitoli. Mandasse una lettera. Io sinceramente non l’ho capita”.

“Ci ho provato fino alla fine, mi dispiace. Però sono lacrime di gioia. Sono troppo contenta, è stato il giorno più bello della mia vita” – aveva detto Pilato, che alle precedenti Olimpiadi di Tokyo aveva visto sfumare la possibile finale essendo stata squalificata per una gambata irregolare e solo un anno fa non era riuscita a centrare la finale mondiale. Fattori, questi, che probabilmente Di Francisca a caldo non aveva considerato, ragionando invece da ex atleta affamata di medaglie.

Le sue parole però hanno scatenato subito la furia dei social, dove in tanti si sono scagliati contro l’ex azzurra della scherma: “Elisa Di Francisca, sei stata imbarazzante! Sei stata pessima e perfida! Benny ha 19 anni. È alla sua seconda olimpiade e la prima aveva fatto solo delle batterie in cui era stata squalificata”. “Mi aspetto anzi pretendo come minimo delle scuse alla Pilato…”.

Bufera social sull’ex schermitrice: ‘Sei stata pessima’

E le scuse sono arrivate, come ha rivelato la stessa Di Francisca a LaPresse: “Io le cose che ho detto le ho dette in buona fede – confessa la ex azzurra – Spiegazioni devo darne solo ai diretti interessati, quindi ho parlato al telefono con Benedetta, le ho spiegato le mie ragioni che possono essere travisate, perché le persone non tutte la pensano allo stesso modo. Le ho detto ‘se ho urtato la tua sensibilità in qualche modo ti chiedo scusa’. Spero di incontrarla anche dopo le gare. Ho parlato anche con Malagò, sa tutto quanto e ho parlato anche con la Polizia, perché siamo colleghe, ma siamo anche sportive, ci capiamo”. Del resto, “Ognuno ha il suo carattere. Abbiamo chiarito, a me interessava questo. Io ho un carattere, ma capisco che la società oggi è questa. Non c’era motivo litigio. Io però sono un personaggio pubblico, accetto il bello e il brutto. Giusto chiarire di persona”.

In difesa della baby Pilato, anche la Divina Federica Pellegrini, che in un post su Instagram ha osservato: “Mi sento di dire una cosa sull’intervista di Benedetta Pilato… Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha sogni diversi e aspettative diverse! È bello veder (dal di fuori) vincere ori in modi che possono sembrare semplici, ma non è assolutamente così! A volte un quarto posto, anche se per poco, è il nostro sogno più grande!”.

Di Francisca si scusa al telefono con Pilato, Federica Pellegrini difende Benny: ‘Conta più il viaggio’

L’olimpionica del nuoto ha quindi sottolineato che “Benny alla prima Olimpiade uscì in batteria e ieri sera si presentava con il settimo tempo. Le medaglie piacciono a tutti, ma… (e questo l’ho capito solo alla mia ultima Olimpiade) a volte conta molto di più il viaggio! Le medaglie pesanti arriveranno, Benny ha solo 19 anni! Lasciamola sognare ciò che vuole”.