Finale Coppa Italia Fiorentina-Inter 1-2: il trofeo resta ai nerazzurri, Gaia incanta l’Olimpico (VIDEO)

L‘Inter ha vinto la Coppa Italia 2023. In finale i nerazzurri hanno battuto 2-1 la Fiorentina al termine di una partita dalle mille emozioni con i gigliati che escono dal campo con tanti rimpianti per le occasioni sprecate (in particolare da Jovic) nella ripresa.

Nino Gonzalez illude i viola, Lautaro Martinez ribalta il risultato

Viola avanti al 3′ del primo tempo con Nico Gonzalez, poi una doppietta di Lautaro Martinez, a segno al 29′ e al 37′ ribalta il risultato. É la nona volta che l’Inter si aggiudica la Coppa Italia con i nerazzurri che si confermano campioni e sognano ora di vivere una nuova notte magica a Istanbul nella finale di Champions League con il Mantchester City. I viola proveranno a rifarsi nella finale di Conference League con il West Ham.

La finalissima dell’Olimpico si era aperta con l’esibizione della cantante Gaia che ha intonato l’Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, presentata con una cerimonia con giochi di luce e fuochi d’artificio. L’artista italo-brasiliana, che ha partecipato a XFactor e Amici, oltre che al Festival di Sanremo, è stata accompagnata dalla banda dell’Aeronautica Militare. Prima del fischio di inizio osservato un minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna.

Gaia canta l’inno di Mameli e conquista l’Olimpico, le spettacolari coreografie

Suggestive le coreografia delle due curve. “Per Firenze”, recita la gigantografia viola con la testa del Tritone in curva Sud mentre nella curva Nord, quella riservata alla Inter, campeggiava in particolare il 1908, data di fondazione del club. I tifosi hanno deciso di non intonare cori nel primo tempo in segno di protesta per la questione biglietti in vista della finale di Champions a Istanbul.

Tanti i vip presenti nella tribuna autorità dello stadio. A cominciare da Ignazio La Russa, presidente del Senato e tifoso nerazzurro, accompagnato da tantissimi tifosi in cerca di selfie con lui. Poi anche il sindaco di Firenze Dario Nardella, il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

Parata di vip in tribuna

Presenti anche molti ex calciatori, allenatori, dirigenti e presidenti di Serie A come l’ad della Lega di A Luigi De Siervo, poi il presidente Claudio Lotito, l’ad Adriano Galliani, Demetrio Albertini e Walter Mazzarri. Gli ambassador della Lega Serie A Totti, Shevchenko, Candela, Di Biagio, Vieri, Zambrotta, Ferrara e ancora altri.