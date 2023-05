Salernitana-Fiorentina 3-3, pagelle e highlights: storica tripletta per Dia, Botheim lavora per la squadra

Una Salernitana da dieci senza lode fa un altro passo verso la salvezza contro i viola di Italiano. Dopo lo strepitoso pari del Maradona di Napoli i granata, senza Paulo Sousa in panchina, provano a chiudere la pratica salvezza nel difficile match contro una Fiorentina in gran forma e reduce dalla manita alla Samp. Il tecnico portoghese fa un mini turn over con Lovato per Daniliuc, Bohinen per Vilhena e Maggiore per Kastanos mentre Botheim prende il posto dell’infortunato Candreva.

Dia sblocca il risultato e centra il record, Gonzalez riacciuffa i granata nel finale di primo tempo

Il primo pericolo è di marca viola con Barak che spara alto da buona posizione. Al 10′ granata avanti con Bradaric che mette in moto Dia nello spazio, il senegalese penetra in area converge e beffa Terracciano per il tredicesimo gol stagionale. Record assoluto di gol per un calciatore della Salernitana in una sola stagione. I granata perdono Gyomber dopo 14′ per infortunio. Entra Daniliuc che va in difficoltà su Nico Gonzalez che prima spara alto da buona posizione e poi trova il gol del pareggio al 35′ svettando sul difensore austriaco dopo un bel cross di Dodò. La prima frazione si chiude senza ulteriori sussulti.

Dopo una fase di studio la Salernitana passa al 14′ con un lancio illuminante di Botheim per il solito Dia che punta la porta avversaria e con grande freddezza batte Terracciano. Con questa rete supera Bonazzoli (a quota 13) e diventa il miglior marcatore granata di sempre in serie A. Al 25′ la Fiorentina trova il pareggio alla prima occasione con Ikoné su illuminante assist di Bonaventura. Timide proteste granata per un fallo su Dia. Subito dopo Ochoa salva il risultato su Jovic prima e Martinez Quarta poi. A dieci dal termine lancio di Coulibaly per Mazzocchi che si invola verso la porta e viene messo giù da Terracciano.

Ripresa pirotecnica, la Salernitana si fa riacciuffare due volte

L’arbitro Pezzuto fischia il rigore con Dia che non perdona dal dischetto per la tripletta personale. Pochi minuti e la Fiorentina trova il pareggio con un calcio piazzato di Biraghi che sorprende Ochoa. La scoppiettante sfida tra Salernitana e viola termina in pratica qui. Per i granata è il decimo risultato utile consecutivo ed un punto d’oro in chiave salvezza. Permanenza in serie A che gli uomini di Sousa potrebbero festeggiare lunedì 8 maggio nel posticipo con l’Empoli alle 18:30.

Le pagelle: immenso Coulibay, male Daniliuc

Ochoa 6: para d’istinto su Jovic e Martinez Quarta, resta immobile sulla punizione di Biraghi.

Lovato 6,5: gioca una partita energica su Cabral dopo l’uscita di Gyomber. Il bomber viola gioca spesso lontano dalla porta per sfuggire agli artigli del difensore granata.

Gyomber sv: mette subito le cose in chiaro con Cabral ma deve uscire dopo poco per infortunio. (14′ st Daniliuc 4,5: sul gol del pareggio si fa sorprendere su Gonzalez che lo mette in difficoltà per l’intera durata della gara. Piuttosto insicuro.)

Pirola 7: solido, non sbaglia nulla, con l’arrivo di Sousa è andato in crescendo, La Spezia a parte, dimostrando di poter essere una valida alternativa in futuro anche per la Nazionale.

Mazzocchi 6,5: a volte vuole strafare ma sta bene e con le sue incursioni mette spesso in difficoltà la difesa viola fino a trovare il rigore con Terracciano che frana su di lui. (47′ st Sambia sv: spiccioli di partita).

Coulibaly 7,5: sarà sicuramente uomo mercato in estate. Porta a spasso i calciatori viola e recupera tanti palloni. Lancio illuminante per Mazzocchi.

Bohinen 6: in crescita dopo una fase di appannamento. Gestisce con saggezza ogni pallone che transita dalle sue parti. Poche verticalizzazioni. (15′ st Vilhena 5,5: Sousa spera dia qualità e sostanza alla manovra granata ma non si accende quasi mai).

Bradaric 6,5: gran filtrante in occasione del primo gol di Dia, da un suo fallo nasce il gol del 3 a 3 di Biraghi. Ammonito salterà la sfida di Empoli.

Maggiore 5,5: Sousa gli concede una chance ma si vede pochissimo. Ancora lontano parente del calciatore ammirato a La Spezia. (15′ st Kastanos 6: entra con il piglio giusto lottando su ogni pallone. Non sempre lucido al momento dell’ultimo passaggio).

Botheim 6,5: scarica su Bradaric bene in occasione del primo gol e fornisce l’assist a Dia per il bis. Tanto sacrificio, gioca per la squadra. Il norvegese su vede poco in zona gol.

Dia 9: si porta il pallone a casa, diventa il miglior marcato di sempre della storia granata in serie A e guarda la vetta della classifica marcatori. Una tripletta strepitosa per l’eroe di Napoli, freddo e implacabile quando vede la porta.

Salernitana-Fiorentina 3-3, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana–Fiorentina delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

Barak spara alto da buona posizione

Dia converge e conclude verso la porta di Terracciano….

… e realizza il tredicesimo gol in maglia granata

Nico Gonzalez conclude alto da buona posizione

Gonzalez svetta su Daniliuc e firma il pareggio

Lo squalificato Paulo Sousa ha assistito dalla tribuna al match contro l’ex squadra

Iervolino con Gianni Petrucci in tribuna

Dia scocca la conclusione del…

… 2 a 1 per il 14 gol stagionale

Ikonè salta Ochoa…

… e firma il gol del pareggio viola

Ochoa salva con un doppio intervento su Jovic prima e Martinez Quarta poi

Il fallo da rigore di Terracciano su Mazzocchi

Dia va dal dischetto…

… e realizza il 15 gol stagionale

Biraghi calcia la punizione …