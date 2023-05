Inter-Manchester City, l’incredibile profezia delle uova dai quarti alla finale di Champions (VIDEO)

Un tifoso di calcio, noto come @lavezzi1893, ha previsto i risultati della Champions League con straordinaria precisione rompendo i gusci delle uova come mostrato in un video su TikTok diventato virale.

Virale su TikTok il video di un tifoso che ha indovinato i risultati di quarti e semifinali della Champions

In vista dei quarti di finale del mese scorso, ha raccolto un mucchio di uova, ognuna adornata con uno stemma di una delle squadre rimaste in gara, e si è filmato mentre le rompeva. Ha chiamato correttamente la vittoria del Real Madrid sul Chelsea, così come la vittoria del Manchester City sul Bayern Monaco, quella del Milan sul Napoli e quella dell’Inter sul Benfica.

Le uova premiano l’Inter contro il Manchester City

La stessa cosa ha fatto in occasione delle semifinali Milan-Inter e Manchester City-Real Madrid con le uova con lo stemma del club rossonero e quello dell’undici di Ancelotti che si sono frantumati. Non solo @lavezzi1893 ha fatto anche la previsioni sulla finalissima di Istanbul del 10 giugno della Champions League. Secondo la sua teoria del crack pot, il Manchester City perderà contro l’Inter.