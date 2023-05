Isola dei Famosi, la grande paura di Paolo Noise: ‘Stabilizzato due volte, assumerò un farmaco a vita’

In puntata Alvin aveva precisato che Paolo Noise era stato costretto al ritiro da L’Isola dei Famosi per un grave problema di salute senza entrare nel dettaglio per questioni di privacy.

Paolo Noise ha raccontato a Lo Zoo di 105 la notte di incubo in Honduras: ‘Picco pressorio importante’

A distanza di due giorni dalla fine dell’avventura nel reality show di Canale 5 l’ex naufrago, in collegamento da Miami, ha rotto gli indugi ed ha raccontato a Lo Zoo di 105 cosa è accaduto a Playa Tosta. Il 48enne ha spiegato di aver avuto un importante picco pressorio dovuto alla disidratazione e di essere finito in terapia intensiva. “Me la sono vista brutta, in quaranta minuti ho avuto due stabilizzazioni ed ho preso due elicotteri”.

Una notte terribile che Paolo Noise ricorderà per tutta la vita. La pressione era salita a 160 – 110 e l’immediato intervento dell’equipe medica di salvataggio, dei pescatori honduregni e il tempestivo arrivo dall’elicottero, nonostante le condizioni meteo complicate (pioveva su Cayo Cochinos), ha evitato il peggio.

‘In 40 minuti ho preso due elicotteri, non potrò più bere’

“Il primo centro distava 40 minuti di barca. É stata una roba pesante ed anche Marco (Mazzoli) era molto spaventato e preoccupato. Dopo avermi stabilizzato mi hanno portato al centro medico e poi in ospedale in terapia intensiva”. Il conduttore radiofonico ha riferito di essere stato stabilizzato da due medici diversi”.

Superata la grande paura, è arrivato l’inevitabile responso per Paolo Noise che è stato costretto al ritiro. “Mi ha fermato Dio. Ora dovrò assumere un farmaco per tutta la vita, e non potrò più bere. Il medico non mi ha dato più l’agibilità per continuare”.