Costa d’Amalfi, storica promozione in serie D, capolavoro Pepe: l’annuncio di mister Proto

“Cosa abbiamo combinato, cosa abbiamo combinato” – ripete Gino Proto con i suoi calciatori distesi sul sintetico del San Martino di Maiori. Contro ogni pronostico il Costa d’Amalfi vola per la prima volta nella sua storia in serie D. Una cavalcata lunga 12 anni che ha portato i costieri ad un passo dal professionismo.

La torcida costiera al momento dell’ingresso delle squadre in campo

Costa d’Amalfi-Bisceglie 2-1 (dts), un gioiello di Pepe su punizione vale la prima volta in D dei costieri

Un’impresa ancora più bella perché maturata al termine di una partita al cardiopalmo con il Bisceglie che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio con un guizzo di Lucero. L‘Amalfi prova a reagire e spreca un paio di buone occasioni. Nella ripresa i padroni di casa scendono in campo con ben altro piglio e raggiungono l’1 a 1 con un tocco sotto misura di Caputo al 20′. I costieri sembrano avere una marcia e centrano anche la traversa. Nel finale Manzi evita la beffa con un grande intervento.

Si va ai supplementari e non mancano momenti di tensione con Proto che finisce fuori. Tensione alle stelle fino al minuto 111 quando Pepe realizza una punizione gioiello che vale la storica promozione in serie D. Al 124, dopo un lungo recupero, Amalfi può far festa.

La gioia incontenibile dei calciatori del Costa d’Amalfi al triplice fischio

Mister Proto in lacrime: ‘Cosa abbiamo combinato, ci sono tutti i presupposti per proseguire’

“Già quando siamo arrivati in finale hanno detto che avevamo fatto la storia. In realtà la storia l’abbiamo fatta ora” – spiega in lacrime mister Proto intervistato dai giornalisti di Antenna Sud. L’allenatore è pronto a proseguire l’avventura anche in serie D. “Ci sono tutti i presupposti”. I tifosi srotolano uno striscione: “Grazie ragazzi”. La festa si trasferisce lungo le strade della Divina per una festa che si protrarrà fino a tarda sera.