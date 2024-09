Diamond League di atletica: per Fabbri Diamante con record italiano, trionfi per Tamberi e Iapichino

Leonardo Fabbri ha stabilito il nuovo primato italiano del peso con la misura di 22.98 nel corso delle finali di Diamond League a Bruxelles (la gara è ancora in corso). Il precedente record, inferiore di 3 centimetri, apparteneva allo stesso Fabbri, che lo aveva stabilito a Savona il 15 maggio scorso. Una bordata a un soffio dai 23 metri tanto desiderati e sfuggiti di un nulla, a un passo dal record europeo di 23,06 di Ulf Timmermann.

Leonardo Fabbri migliora il suo primato con la misura di 22.98 e vince il Diamante della Diamond League

“È una vita che sognavo questo Diamante – le parole di Fabbri, che vince anche i 30 mila dollari del premio e firma il record di un meeting di lusso come il Memorial Van Damme di Bruxelles – Sapevo che l’unico modo per battere Crouser sarebbe stato sparare tutto al primo lancio, e così è stato. È bello ricominciare la preparazione con stimoli importanti: so di valere il record europeo ma anche quello mondiale, e il prossimo anno ci proverò in ogni modo, con le persone splendide che ho intorno è tutto possibile”

Grande Gimboooo 💪



From Olympic heartbreak to Diamond League glory, 🇮🇹's @gianmarcotamber wins the men's high jump title on his third attempt at 2.34m 🤩



Make that 3 Diamond League titles for the champ💎💎💎



📸 @GorczynskaMarta#DiamondLeague pic.twitter.com/XiVS1ZDc4V — World Athletics (@WorldAthletics) September 14, 2024

Dopo il successo con record italiano nel lancio del peso di Leonardo Fabbri arrivano altri due trionfi per l’Italia alla finale di Diamond League di Bruxelles. Gianmarco Tamberi con 2,34 è ancora il campione della Diamond League nel salto in alto dopo le vittorie del Diamante nel 2021 e 2022. “Sono molto piu’ tranquillo rispetto a Parigi anche se resta un po’ di rammarico. Saltare 2,34 con 10 gradi significa tutto. E’ un segnale forte, si puo’ e si deve reagire come ho fatto io. Dedico questa vittoria a tutti quelli che mi sono stati vicini in quelle giornate. Dopo le Olimpiadi ho fatto cinque gare, ne ho vinte quattro: ripartiamo da qui”.

Vincono il Diamante anche Tamberi con 2,34 nell’alto e Larissa Iapichino

A completare la magica serata azzurra è Larissa Iapichino che conquista il Diamond Trophy con 6,80 nel salto in lungo. – “Vincere la mia prima finale della Diamond League è fantastico, concludere la stagione con il ‘diamante’ e’ qualcosa di cui essere molto orgogliosi. Ho cercato di divertirmi e di godermi la competizione perche’ sapevo che sarebbe stata l’ultima della stagione. Dopo le Olimpiadi mi sono presa una piccola pausa perche’ e’ stata una stagione lunga”.