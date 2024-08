Quando ormai sembrava tutto fatto, ecco il colpo di scena imprevisto. Paulo Dybala non sarà un giocatore dell’Al-Qadsiah. L’argentino, attraverso un post sui propri social, ha chiarito l’intenzione di proseguire in giallorosso. “Grazie Roma, ci vediamo domenica” il messaggio della Joya che, con un colpo di coda, ha dato appuntamento ai tifosi per la partita con l’Empoli. Con il messaggio l’attaccante ha condiviso anche un video con i suoi migliori momenti alla Roma.

Dybala rifiuta l’offerta dell’Al-Qadsiah: ‘Grazie Roma, ci vediamo domenica’

Un clamoroso ribaltone quando l’operazione era data per chiusa con alcuni tifosi giallorosso che avevano manifestato il proprio malcontento puntando il dito anche nei confronti dell’argentino per una scelta, secondo i critici, legata solo all’importante ingaggio offerto dall’Al-Qadsiah.

Dybala ha invece spiazzato tutti dicendo no. Non tutti però. In molti l’hanno atteso nel pomeriggio di giovedì 22 agosto all’uscita dal centro sportivo giallorosso per salutarlo pensando che sarebbe stata l’ultima occasione per salutarlo e manifestargli l’affetto per quanto fatto in queste due stagioni alla Roma.

Le manifestazioni d’affetto dei tifosi all’uscita del centro sportivo e le polemiche social

A far pensare che la cessione fosse cosa fatta anche il lavoro individuale svolto in palestra. Si era anche diffusa la voce che prima di lasciare il centro sportivo avesse salutato i compagni di squadra. Niente di tutto ciò Dybala ha detto no alla sontuoso offerta araba per proseguire la sua avventura in giallorosso.