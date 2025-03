Candreva dice addio al calcio dallo stadio dell’ultima partita con la Salernitana (VIDEO)

Candreva ha dato l'addio al calcio a 38 anni

Dall’assist a Balotelli ai Mondiali alle prodezze in granata

Dal suo piede è partito l’assist per Balotelli per l’ultima vittoria della Nazionale italiana a un mondiale di calcio nel 2014 (Italia-Inghilterra 2 a 1 in Brasile). Antonio Candreva ha annunciato l’addio al calcio a distanza di quasi un anno dall’ultima partita con la maglia della Salernitana contro il Milan. Lo ha fatto con un video che parte dallo stadio dell’ultima tappa, San Siro, e che l’ha visto protagonista con la maglia dell’Inter ma anche della dolorosa eliminazione con la Svezia in azzurro.

L’addio di Candreva su Instagram: ‘Ho vissuto il mio sogno’

A Salerno aveva vissuto una seconda giovinezza regalando gol spettacolari, all’Olimpico contro la Lazio e la Roma, ed assist deliziosi nella stagione 2022/23. Poi l’amara retrocessione dopo un avvio incoraggiante con nuova prodezza con i giallorossi. Una stagione difficile in cui si è ritagliato qualche piccola gioia come il gol su calcio piazzato alla Lazio e la rete dell’illusorio vantaggio a Napoli.

“Caro calcio, oggi è uno dei giorni più importanti della mia vita: è arrivato il momento di salutarti. Qui, a San Siro, nella ‘Scala del calcio’ dove ho giocato la mia ultima partita. Trent’anni fa è iniziato il mio viaggio con te, tra gioie e dolori, sacrifici e vittorie e di sicuro tante emozioni. Ho vissuto il mio sogno, la mia passione. Non lo considero un addio ma solo un nuovo punto di partenza. Grazie calcio, ci vediamo presto!”.

Così su Instagram Antonio Candreva ha salutato il calcio giocato a 38 anni. In vent’anni di carriera ha vestito le maglie di Ternana, Udinese, Livorno, Juventus, Parma, Cesena, Lazio, Inter, Sampdoria e Salernitana. In Serie A ha totalizzato 85 gol e 100 assist in 502 partite, con la Nazionale 7 gol in 54 partite.