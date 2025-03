‘Giochi malissimo’, Gattuso si infuria e punta il dito contro ex calciatore: il video dello show in tre lingue

Alta tensione negli studi di MAXSport. Gennaro Gattuso, allenatore dell’Hajduk Spalato, è stato protagonista di un furioso scontro in diretta TV con l’ex calciatore e opinionista Josko Jelicic, reo di aver espresso giudizi troppo severi sul suo operato.

Dopo la sconfitta della sua squadra contro il Rijeka, Gattuso si è presentato davanti alle telecamere, ma ha ignorato volutamente Jelicic, evitando di stringergli la mano. E quando gli è stato chiesto il motivo, la sua risposta è stata netta:

“A te non dico niente perché parli troppo e hai poco rispetto per le persone. Hai giocato a calcio e dovresti capire certe situazioni. Parli sempre troppo male e non ho alcun rispetto per te.”

Il tutto ripetuto in tre lingue diverse: italiano, spagnolo e inglese.

La situazione è degenerata quando Jelicic ha gettato benzina sul fuoco, replicando:

A quel punto, Gattuso è esploso: ha alzato la mano puntando il dito contro il volto noto della TV croata e ha tuonato:

Un gesto che Jelicic ha considerato inaccettabile, rispondendo stizzito:

Ma Gattuso non ha fatto passi indietro:

“Questo è il mio modo di fare! Devi avere rispetto. Parli solo quando sei in studio, qui si parla di calcio, faccia a faccia. Non voglio parlarti.”

La lite si è conclusa con un’ultimatum dell’ex allenatore del Milan e del Napoli:

Gattuso ha poi lanciato un’ultima frecciata a Jelicic, criticando la sua carriera:

Dopo l’uscita di scena del tecnico italiano, Jelicic ha raccontato la sua versione dei fatti, sostenendo di aver semplicemente espresso un’opinione sull’Hajduk Spalato e di aver risposto a Gattuso quando quest’ultimo ha puntato il dito contro di lui.

L’acceso battibecco è stato ripreso dalle telecamere e il video è già diventato virale sui social. Ancora una volta, Gattuso dimostra di non avere mezze misure e di dire sempre ciò che pensa, senza filtri.

Things got heated between Joško Jeličić and Gennaro Gattuso after the match. pic.twitter.com/NZEd6Qe04x