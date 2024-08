Dybala ha detto sì all’Al-Qaqsiah, pronto a lasciare l’Italia dopo 12 anni: quanto guadagnerà

I media argentini danno per fatta la trattativa. Secondo Tyc Sports Paulo Dybala ha detto sì e lascerà la Roma per giocare nell’Al-Qaqsiah , squadra recentemente promossa nella Lega Saudita. La squadra asiatica pagherà 15 milioni di euro per il suo trasferimento e La Joya firmerà un contratto triennale da 80 milioni.

Paulo Dybala ha accettato il trasferimento all’Al-Qaqsiah per i media argentini

Il 30enne trequartista era arrivato in Italia nel 2012 per vestire la maglia del Palermo. Tre stagioni dopo

si trasferì alla Juventus dove giocò sette stagioni diventando idolo dei tifosi bianconeri. Nel 2022 l’addio per approdare ai rivali giallorossi. Inizialmente si era parlato di un contratto di 4 anni per chiudere il trasferimento in Arabia. Alla fine Dybala ha raggiunto l’intesa per un triennale e presto si unirà al gruppo dell’Al-Qaqsiah.

L’argentino sottoscriverà un triennale da 80 milioni di euro

Una notizia che ha fatto storcere il muso ai tifosi della Roma che speravano di vederlo all’opera con il connazionale Matías Soulé che il club ha prelevato dalla Juventus dopo una brillante stagione con il Frosinone per 25,6 milioni di euro più 4 di bonus. Un’estate che segna la svolta professionale per Paulo Dybala dopo quella sentimentale. L’argentino è convolato a nozze con Oriana Sabatini alla tenuta Dok Haras, nei pressi di Pilar.