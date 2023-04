Spezia-Salernitana 1-1, pagelle e highlights: Ochoa super, Pirola rovina tutto, i cambi non incidono

La Salernitana soffre e porta a casa un prezioso punto ma mastica amaro per non essere riusciti a gestire un vantaggio che avrebbe consentito ai granata di essere ad un passo dalla salvezza. Lo Spezia incarta il regalo di Pirola e rischia di beffare gli ospiti con Daniel Maldini e Ekdal.

Piatek manda in tilt Caldara, Sambia e Piatek sfiorano il raddoppio

Il cambio forzato di Sambia per l’infortunato Mazzocchi e Vilhena e Piatek dal primo minuto sono le novità che ha proposto Paulo Sousa nella delicata sfida del Picco con Candreva che torna capitano. Fuori Bohinen e Kastanos, titolari contro il Bologna. Padroni di casa senza lo squalificato Nzola.

Il primo squillo è della Salernitana con Dia che in pressione recupera un pallone e supera con un colpo sotto Dragowski, la palla scorre verso Candreva che riesce appena a toccare in acrobazia con Caldara che salva in prossimità della linea. Lo Spezia si sveglia poco dopo il 20′ con un bella palla di Gyasi per Shomurodov che colpisce di testa da buona posizione con il pallone che termina sopra la trasversale di Ochoa.

Padroni di casa ancora pericolosi con un calcio d’angolo di Verde che per poco non sorprende il portiere messicano. Gli ospiti ribattono al 37′ con una conclusione di Candreva che termina di poco a lato.

Gli ospiti aumentano l’intensità della manovra e trovano il vantaggio con Caldara che va fuori giri sull’imbucata di Coulibaly e, nel tentativo di anticipare Piatek, beffa Dragowski. In pieno recupero la Salernitana ha due chance per rimontare. Prima l’estremo difensore ligure salva su Sambia, poi l’attaccante polacco dei campani centra la traversa.

Shomurodov firma il pari, Maldini ed Ekdal fanno tremare Ochoa

Ad inizio ripresa numero di Dia che parte s’invola dalla sua metà campo fino al limite dell’area avversaria e, dopo una serie di finte, conclude di poco alto sopra la traversa. Al 16′ miracoloso salvataggio di Ochoa su calcio d’angolo di Daniel Maldini.

Ancora il figlio d’arte prova ad impensierire l’estremo difensore granata che non si fa sorprendere. Semplici perde anche Giasy per infortunio ma i liguri trovano il pari con un clamoroso errore di Pirola che consente a Shomurodov di superare Ochoa con un delizioso pallonetto. Lo Spezia prende coraggio con uno scatenato Daniel Maldini che centra la traversa su una splendida punizione.

La Salernitana, nell’occasione in maglia gialla, sbanda paurosamente e lo Spezia va ad un passo dal raddoppio con Ekdal che centra il palo ad Ochoa battuto. Nonostante il forcing ligure, la Salernitana resta a galla e guadagna un punto prezioso che consente all’undici di un infuriato Paulo Sousa di allungare a +9 sul Verona. Nel prossimo turno i granata giocheranno in anticipo venerdì 7 aprile all’Arechi contro l‘Inter alle ore 17.

Le pagelle: Sambia in affanno, male Maggiore e Bohinen

Ochoa 8: il messicano sfoggia la reattività di un ragazzino sul calcio d’angolo di Daniel Maldini. Decisivo anche al Picco.

Daniliuc 6,5 : l’austriaco è ormai una certezza, poche sbavature e grande concentrazione.

Pirola 4,5: rovina una buona prestazione con la frittata gigantesca che consente a Shomurodov di firmare il pari. (35′ st Fazio 6: in campo per mettere esperienza e centimetri ma anche per far respirare il compagno in tilt dopo l’errore).

Gyomber 7: la sua essenzialità dovrebbe essere d’esempio, non sbaglia quasi niente e nel finale tiene la baracca in piedi da capitano.

Sambia 5: sbaglia tanto e va costantemente in affanno in fase difensiva. Si vede solo nel finale del primo tempo quando chiama in causa Dragowski dopo una bella serpentina. (35′ st Kastanos 5,5: Paulo Sousa spera di dare vivacità ed estro alla manovra granata ma il cipriota fatica ad entrare in partita).

Bradaric 6,5: una spina nel fianco dello Spezia nel primo tempo. Poi la squadra cala dopo il pari ligure e lui si sacrifica nel finale di gara.

Vilhena 5,5: costretto a tanto sacrificio e ad un prezioso lavoro oscuro. Incide poco in fase offensiva. (35′ st Bonazzoli 5,5: tenta un tiro velleitario dalla distanza con un pallone che poteva essere gestito meglio).

Lassana Coulibaly 6,5: corre per due e non sempre è lucidissimo. Una sua idea propizia il gol del vantaggio granata.

Candreva 5,5: meno brillante che in altre occasioni, ci prova dalla distanza ma non trova porta. (24′ st Bohinen 5: dovrebbe dare ordine alla manovra ma commette numerosi errori in fase di palleggio).

Piatek 6,5: per 43′ minuti si vede pochissimo, poi spaventa Caldara su un pallone messo dentro da Coulibaly e provoca l’autogol del vantaggio. Centra la traversa dopo pochi minuti. Non trova il gol ma incide. Sousa preferisce toglierlo dalla mischia ad inizio ripresa per dare rinfoltire il reparto mediano. (10′ st Maggiore 5: ritorna a La Spezia, vorrebbe lasciare il segno ma anche questa volta non lascia il segno).

Dia 6: si è aggregato al gruppo a pochi giorni dal delicato match del Picco dopo gli impegni della Nazionale. Meno brillante di altre occasioni ma un paio di strappi sono da fuoriclasse. Sfiora il gol da cinetica dopo essere partito dalla sua metà campo.

Spezia-Salernitana 1-1, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Bologna delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

