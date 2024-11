Jasmine Paolini supera Rybakina alle Wta Finals di Riad e vede le semifinali: ‘Ho servito bene’

Debutto vincente per Jasmine Paolini alle Wta Finals di Riad. L’azzurra, numero 4 del mondo, batte in due set 7-6(7) 6-4 la kazaka Elena Rybakina, numero 5 del mondo nella sfida del Gruppo Viola. La nostra tennista più forte si aggancia in testa al girone Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo, che ha battuto 6-3 6-4 Qinwen Zheng, numero 7 del mondo.

Wta Finals: Jasmine Paolini ha superato in due set Elena Rybakina, con la numero uno Aryna Sabalenka è già sfida decisiva

“Sono felicissima della vittoria. Rybakina gioca un tennis incredibile, è bella rivederla nel circuito. Sono contenta della gestione della partita: è la prima volta alle Finals e sono felicissima” – così l’azzurra al termine del match che l’ha vista superare la kazaka Elena Rybakina, nel match d’esordio alle Wta Finals di Riad. “Ho servito abbastanza bene, anche in risposta sono andata bene. Sono contenta di come ho iniziato i punti, cercando di rimanere basso e rapido” – ha spiegato la 28enne di Bagni di Lucca.

Jasmine Paolini Forza 🇮🇹



7-6(5) 6-4 vs Elena Rybakina in the group stages of @WTAFinalsRiyadh



Paolini kept up the consistent depth on her groundstrokes, defended really well, and served pretty well too



Elena definitely understandably rusty in this match pic.twitter.com/t1nqavIIj9 — TennisONE App (@TennisONEApp) November 2, 2024

‘Ho giocato una partita solida contro un avversaria che gioca un tennis incredibile’, oggi l’esordio in doppio

“Ho giocato una partita solida. La chiave della partita? Tanto per cominciare sono contenta di aver vinto in due set, poi penso di aver servito bene e sono soddisfatta per il modo in cui ho iniziato gli scambi, per come ho affrontato i vari punti: il campo è veloce quindi non era semplice E poi penso di essere stata piuttosto solida durante tutto il match. Vedo che ci sono tanti italiani qui, grazie per il supporto” – ha aggiunto la toscana. Paolini lunedì 4 novembre sfiderà Aryna Sabalenka, in un match già decisivo per la qualificazione alle semifinali. Domenica 3 novembre debutterà anche in doppio con Sara Errani contro le americane Dolehide e Krawczyk.