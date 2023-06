Kastanos va a bersaglio contro la Norvegia ma Cipro crolla sotto i colpi di Haaland: il video del gol

Il suo gol è servito solo a rendere meno amara l’amara serata dell’Ullevaal Stadion di Oslo. Grīgorīs Kastanos ha realizzato il quarto gol in 54 presenze con la Nazionale di Cipro. Un guizzo che è valso il gol della bandiera nella sfida valevole per le qualificazioni agli Europei 2024.

Kastanos realizza il gol della bandiera per Cipro, Haaland trascina la Norvergia con una doppietta

Traguardo che dopo il ko in terra scandinava sembra difficile da raggiungere per il Bernardo Silva, come ribattezzato da Paulo Sousa, dopo questo risultato. Per la Norvegia è andato a segno il solito Haaland che ha chiuso la sua stagione record con una doppietta. Kastanos conferma il suo buon momento. L’eclettico calciatore è stato rivitalizzato dal tecnico portoghese e sicuramente sarà tra i punti fermi del nuovo corso granata.