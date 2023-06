Maturità 2023, da Giorgia Meloni a Damiano dei Maneskin: il voto finale di politici, artisti e sportivi

Notte prima degli esami tra preoccupazioni, speranze, pronostici e magari anche stratagemmi magari ascoltando la musica preferita per stemperare la tensione. Da mercoledì 21 giugno gli studenti italiani saranno alle prese con la maturità 2023 con la prova scritta di italiano.

Meloni, Conte, Renzi e Letta si sono diplomati con 60, Di Maio con 100, riconoscimento per Lucia Azzolina

Notte prima degli esami che hanno affrontato gli esponenti politici che in queste ore stanno dispensando messaggi di incoraggiamento così come tanti beniamini del mondo della musica e dello spettacolo. Come è andata ai personaggi più conosciuti… Secondo quanto raccolto da Skuola.net si va dal 60/60 di Meloni, Conte, Enrico Letta e Renzi al 78/100 di Chiara Ferragni passando per la ‘bacheca vuota’ di idoli generazionali come Fedez e Damiano dei Måneskin.

Un riconoscimento speciale è stato conferito dalla commissione d’esame, l’equivalente dell’onorificenza massima per gli studenti delle superiori, anche all’ex Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Si aggiunge poi uno dei ministri più giovani del governo precedente, Luigi Di Maio, il quale ha ottenuto il punteggio di 100/100. Altra eccellenza è Roberto Speranza, ex Ministro della Salute durante il periodo pandemico, che ha ottenuto anche lui 60/60. Si accoda ai migliori degli ultimi anni, quelli con punteggio di 100/100, anche la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi.

Ad Elly Schlein anche il premio Maraini, la tensione d Andrea Delogu

Anche Elly Schlein, giovanissima esponente del Partito Democratico, può considerarsi una punta di diamante dell’istruzione italiana: ha infatti raggiunto traguardi eccellenti, non solo ottenendo il massimo dei voti (media di 6/6, secondo la votazione dello specifico cantone svizzero), ma vincendo pure il premio Maraini per i migliori risultati dell’anno di maturità. L’esponente della Lega Matteo Salvini, invece, è stato promosso alla maturità con 48/60.

La conduttrice Andrea Delogu ha parlato dello stato d’ansia che ha provato nell’affrontare la maturità. “Appena è finita la prova si è alzata la febbre a 38”. Al contrario, Leo Gassman ha ricordi estremamente positivi su questo momento. Il cantautore romano ha rivelato di aver frequentato il liceo Classico da cui si è diplomato con un ottimo 96/100.

Voto massimo per Carlo Conti, 52 per Maria De Filippi e 78/100 per Chiara Ferragni

Si è scoperto invece ‘secchione‘ Giovanni Caccamo: durante i cinque anni di Liceo Scientifico, il cantautore siciliano si è dimostrato uno studente brillante, concludendo il percorso scolastico con un 100 e lode. Ottima anche la votazione della signora della Tv Maria De Filippi è uscita da scuola con 52/60. Carlo Conti ha raccontato di aver preso il massimo dei voti, 60 su 60. Diana Del Bufalo, attrice e volto televisivo, non ha un bel ricordo della sua maturità: per lei solo 60/100. La conduttrice e giornalista Cristina Parodi, che si è diplomata con 60/60. Chiara Ferragni che ha completato con un buon 78 il suo percorso al Liceo Classico.

Tra gli sportivi, invece, se il campione di nuoto Paltrinieri ha ottenuto un ottimo 80/100, l’attaccante Mario Balotelli ha chiuso con il minimo: 60/100. Tra i più attempati che hanno sostenuto l’esame con la vecchia votazione espressa in sessantesimi, bene Aldo Montano con 54/60. Nel 2017 si parlò a lungo di Gigio Donnarumma, portiere del Paris Saint Germain, che dopo aver rinunciato agli esami quell’anno per una vacanza, riuscì a rimediare con un bel 70 l’anno successivo.

Paltrinieri sportivo top, i diplomi mancati di Blanco, Damiano, Fedez e Sangiovanni

La lista dei diplomi mancati è assai lunga e annovera altre due stelle d’eccezione: Blanco, Fedez e Sangiovanni. Damiano David, frontman dei Måneskin, ha rivelato di non aver concluso gli studi. Dopo tre bocciature al liceo linguistico ha infatti deciso di dedicarsi esclusivamente alla sua passione