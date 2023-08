Salernitana-Udinese 1-1, pagelle e highlights: Dia è implacabile, sontuoso esordio per Martegani

Salernitana punto e a capo. I granata rimontano l’Udinese ma non riescono a completare l’opera con Iervolino che in settimana aveva chiesto ai suoi di superare la sindrome della ‘pareggite’. Discorso rinviato ma le note liete non mancano con Martegani che ha illuminato la scena all’esordio con il club campano.

Nel primo tempo ci provano Pirola e Bohinen, Ochoa salva il risultato

Paulo Sousa ritrova Pirola e Bohinen in occasione della prima all’Arechi contro i friulani. In panchina l’acciaccato Bradaric rimpiazzato da Mazzocchi con Kastanos che scala a destra. Candreva festeggia le 470 partite in serie A. Dia affianca in attacco il confermato Botheim. Solo panchina per gli ultimi arrivati. Il primo squillo è di Lovric dopo tre minuti con Ochoa che blocca senza affanni. La partita vive di improvvise fiammate con l’Udinese che prova a tenere il pallino del gioco e la Salernitana che cerca di sorprendere gli ospiti con ficcanti ripartenze.

Pirola fa tremare Silvestri con una conclusione dal limite che non termina distante dai pali. Al 38′ chance per Bohinen con tiro a giro che sorvola di poco la traversa. Nel finale l’Udinese va vicino al gol prima con Lucca e poi con una palla che rimpalla pericolosamente su Pirola: in entrambe le circostanze Ochoa è reattivo e blinda la porta.

Partono forte i friulani nella ripresa con Thauvin che soffia palla a Bohinen ma trova l’opposizione dell’estremo difensore granata. Al 12′ l’Udinese passa con sponda del richiestissimo Samardzic su sponda di testa di Lucca. I granata faticano e Paulo Sousa inserisce Cabral e Bradaric per Mazzocchi e Botheim. In precedenza Martegani era subentrato a Bohinen. I bianconeri provano ad approfittare del momento di difficoltà dei granata con Lovric che chiama al grande intervento Ochoa.

Samardzic sblocca il risultato, Dia riacciuffa i friulani

All’improvviso la Salernitana si accende e trova il pari con Martegani che scarica su Candreva che con un gran filtrante pesca Dia che infila Silvestri. Sulle ali dell’entusiasmo i padroni di casa sfiorano il raddoppio con una gran conclusione di Martegani che il portiere ospite alza sulla traversa. Silvestri si ripete su Candreva dopo un assist illuminante dell’esordiente argentino.

Nel finale Ikwuemesi sorprende Silvestri ma non trova il tempo per battere a rete e Cabral sbatte contro il portiere friulano dopo essere riuscito a sfuggire alla retroguardia ospite. Un punto con qualche rimpianto per i granata che si sono svegliati troppo tardi. I granata torneranno in campo domenica 3 settembre al Via del Mare contro il Lecce con calcio d’inizio alle 20:45.

Salernitana-Udinese pagelle: Ochoa determinante, Lovato ok, male Bohinen e Botheim

Ochoa 7,5: con tre parate super tiene la baracca in piedi. Ancora una volta determinante.

Lovato 6,5: conferma il buon momento, solido e puntuale in ogni intervento.

Gyomber 6,5: torna a giganteggiare dopo l’opaca prova dell’Olimpico.

Pirola 5,5: perde il duello con Lucca in occasione del gol. Veniva da un infortunio, saprà riscattarsi. (39′ st Ikwuemesi 6: crea scompiglio in aria friulana e per poco non trova il guizzo vincente. Sarebbe stato un esordio super).

Kastanos 6: relegato sull’out destro, fatica un po’… ma ha un paio di giocate illuminanti compreso un gran colpo di tacco che mette in moto Candreva. Prova la conclusione dalla distanza. (39′ st Legowski sv: pochi scampoli di gara).

Bohinen 5,5: si fa notare per una conclusione a giro di poco alta, dovrebbe essere il faro della manovra granata ma la luce resta spesso spenta a lungo. Commette un grave errore ad inizio ripresa. Non è ancora al meglio. (8′ st Martegani 7,5: sbaglia solo il primo pallone, poi è un crescendo in cui fa vedere di avere numeri importanti. Metto lo zampino in occasione del gol, va ad un passo dalla rete capolavoro e serve un assist al bacio a Candreva. Non male come esordio).

L. Coulibaly 5,5: un passo indietro rispetto al secondo tempo dell’Olimpico. Quando il maliano viaggia a marce basse la Salernitana ne risente).

Mazzocchi 5: schierato a sinistra, dalle sue parti l’Udinese spesso sfonda. Si vede pochissimo in avanti. (17′ st Bradaric 6,5: non è un caso se la Salernitana si accende con il suo ingresso).

Candreva 6,5: per un tempo fa fatica, ma la classe non è acqua e taglia a fette la difesa friulana con l’assist vincente a Dia. Va ad un passo dal gol del 2 a 1.

Botheim 5: vorrebbe spaccare il mondo ma quando ha una palla invitante la spreca gestendo male l’ultimo passaggio. Non vede la porta, si innervosisce e viene ammonito. (17′ st Cabral 5,5: si vede nel finale di gara, ha bisogno di tempo per inserirsi nei meccanismi di Paulo Sousa).

Dia 7: Ha una sola occasione per battere a rete e non sbaglia: implacabile.

Salernitana-Udinese 1-1, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Udinese delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

Pirola fa tremare Silvestri con una conclusione dalla distanza

Ochoa blocca sul retropassaggio di Gyomber

Il tiro a giro di Bohinen sorvola la traversa

Ochoa salva in due tempi su Lucca

Miracoloso intervento di Ochoa su una palla rimpallata da Pirola

Samardzic sblocca il risultato

Ochoa evita il raddoppio friulano

Dia firma il pareggio

Martegani sfiora il gol capolavoro

Candreva trova la risposta di Silvestri