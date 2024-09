L’Italtennis alle Final Eight di Davis grazie al Brasile, perché chiudere al primo posto è importante

L’Italia si qualifica alla Final Eight di Coppa Davis, in programma a Malaga dal 19 al 24 novembre. Gli azzurri raggiungono la matematica certezza grazie alla vittoria del Brasile sul Belgio nel penultimo incontro del gruppo A disputato alla Unipol Arena di Bologna.

Il Brasile supera il Belgio e l’Italia festeggia la qualificazione alle final eight di Coppa Davis

Dopo la vittoria di Joao Fonseca su Raphael Collignon arriva la vittoria di Thiago Monteiro Su Zizou Bergs, in rimonta con il punteggio di 4-6, 7-6 (7-5), 7-5 dopo 2 ore e 46 minuti di partita. Domenica 15 settembre gli azzurri sfideranno l’Olanda per conquistare il primo posto nel girone.

Un risultato fondamentale per essere inseriti nella parte alta del tabellone ad eliminazione diretta ed evitare l’incrocio con la Spagna di Alcaraz che comunque per essere sicura del primato deve superare l’Australia che potrebbe essere avversaria degli azzurri ai quarti così come la perdente di Argentina-Gran Bretagna.

Superare l’Olanda per evitare il possibile incrocio con la Spagna ai quarti

Per l’ultima giornata della fase di qualificazione gli azzurri potranno contare anche sul sostegno di Sinner che sarà a Bologna in veste di tifoso prima di entrare in gioco per le final di Malaga. La squadra capitanata da Filippo Volandri è la quinta nazionale qualificata per i quarti di finale dopo Spagna, Australia, Germania e Stati Uniti.