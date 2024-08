Marcell Jacobs, ritirato l’accredito all’allenatore Rana Reider per molestie: le accuse del legale

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 è stato ritirato l’accredito a Rana Reider, l’allenatore di Marcell

Jacobs e del velocista canadese Andree De Grasse, che in passato era stato accusato di molestie sessuali.

Rana Reider, accredito ritirato all’allenatore di De Grasse e Jacobs per accuse di molestie sessuali

Reider, americano, era stato accreditato dal Comitato olimpico canadese come allenatore personale, dunque non nello staff del Team Canada. Ma ora, come richiesto da World Athletics (la Federazione mondiale dell’atletica), probabilmente dietro la sollecitazione del CIO, è stato lo stesso Comitato canadese a ritirargli l’accredito.

Pesano su di lui vecchie accuse di abusi sessuali ed emotivi, scrive il Guardian. La World Athletics aveva già messo in dubbio la decisione del Canada di accreditare Reider, che aveva appena scontato una libertà vigilata di 12 mesi dopo aver ammesso di essere stato sanzionato da Us SafeSport per una relazione che “presentava uno squilibrio di potere” con uno dei suoi atleti, ma aveva affermato che non poteva farci nulla. Il Times poi aveva riferito che tre donne, una delle quali resta anonima, avevano intentato causa legale contro Reider presso un tribunale distrettuale nella contea di Broward, in Florida.

“É stato ingiustamente privato delle sue credenziali di allenatore olimpico, sulla base di affermazioni vecchie di anni in una causa intentata da ex atleti in cerca di guadagno finanziario” – così Ryan Stevens, avvocato di Reider, in una dichiarazione riportata dal The Guardian. “È un brutto giorno per le Olimpiadi quando la paura di una cattiva pubblicità da parte di un organo di governo ha la priorità sugli atleti”

Il legale di Reider: ‘Privato delle sue credenziali per una causa intentata da ex atleti in cerca di guadagni’

L’allenatore di Jacobs non potrà quindi più accedere negli impianti dove si svolgono gli allenamenti. Una situazione che non dovrebbe avere effetti sulle Olimpiadi dell’azzurro che dopo aver chiuso al quinto posto la finale dei 100 è ora in lizza per la staffetta 4×100, problemi muscolari permettendo.